Skrbi ga počasno črpanje sredstev s strani Zavoda GO! 2025

Novogoriški župan Samo Turel je na včerajšnji novinarski konferenci predstavil svoje delo v prvih šestih mesecih v funkciji župana. Kot je poudaril, je takoj po nastopu mandata prevzel tudi skrb za projekt Evropske prestolnice kulture (EPK) v letu 2025, a je po drugi strani priznal tudi, da ga močno skrbi (pre)počasno črpanje sredstev, ki jih je za program EPK zagotovilo ministrstvo za kulturo. »Načeloma drugih sredstev za program EPK ne bo, razen če bi se zanje uspeli dodatno izpogajati,« priznava župan. Zakaj je črpanje sredstev s strani Zavoda GO!2025 tako slabo, pa bo, kot kaže, pokazala notranja revizija, ki so jo že naročili.

»Na projektu EPK aktivno delamo. Zelo sem zadovoljen, da smo na začetku tega leta vzpostavili stik tako z vlado kot z ministrstvom za kulturo ter dobili polno podporo v naših prizadevanjih. Želimo si namreč, da bi ta dogodek res predstavljal uspeh,« poudarja novogoriški župan Samo Turel. Kot dodaja, so bili deležni tudi pomoči Direkcije za infrastrukturo (DRSI) pri načrtovanih gradbenih posegih prenove železniškega območja, ki bo eno ključnih prizorišč dogajanja v času EPK. Prav DRSI bo namreč poskrbela za prenovo zunanjosti železniškega poslopja v Novi Gorici, prav tako kot tudi podhod z ene strani tirov na drugo, do leta 2025 pa naj bi izvedel tudi premik tirov tovornega železniškega prometa, kar bo pomenilo, da bo v Novi Gorici ostal le potniški promet. »Za objekt EPIC smo v teh dneh v zaključni fazi usklajevanj sporazuma, ki je tik pred podpisom, sredstva za nakup pa smo zagotovili v rebalansu proračuna. Projektiranje tistega, kar bomo v teh stavbah uredili znotraj EPK, že teče,« pravi Samo Turel. Glede prenove Trga Evrope pa je na včerajšnji novinarski konferenci dejal, da postopke pelje EZTS in da je projektant izbran. »Mislim, da je v zaključni fazi priprave projektov,« je še dodal.

S sosednjo občino Gorica po županovih besedah sodelovanje teče zgledno, pri čemer Turel poudarja konsenz obeh Goric glede ureditve obmejnega območja. To naj bi postalo zeleni koridor, prostor srečevanja obeh mest in predstavljalo vez med obema urbanima centroma. »Želim, da je EPK ne samo projekt novogoriške občine, temveč projekt širšega, regijskega pomena. Zato smo oblikovali posvetovalno skupino za turizem, v katero so vsi pozitivno in proaktivno pristopili, saj je EPK priložnost tudi za območja od Brd do Krasa, vključno s Soško dolino. Skušali bomo najti tiste najbolj kakovostne rešitve za ustrezno promocijo tega našega območja,« zatrjuje župan, ki hkrati priznava, da ga skrbi slabo črpanje državnih sredstev za program EPK s strani Zavoda GO!2025. »V skrbeh sem, ali bodo ta sredstva pravočasno počrpana. Očitno obstaja nekaj težav v funkcioniranju zavoda,« ocenjuje Turel, ki napoveduje, da bo v zavodu opravljena notranja revizija. »Zdaj je namreč še čas, da se ugotovi, kaj bi bilo treba odpraviti ali popraviti,« meni.