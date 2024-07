Openka in Koprčan svetovna mladinska prvaka under 21

Openka Mija Škerlavaj in Koprčan Martin Fras sta novopečena mladinska svetovna prvakinja U21 v olimpijskem razredu 470 mešano. Člana portoroškega JKPirat sta se z lovoriko okitila v Turčiji, točneje v Danici, vzhodno od Istanbula, kjer se je včeraj zaključilo mladinsko svetovno prvenstvo. Med jadralci do 21 let sta bila daleč najboljša, v absolutni konkurenci do 24 let (U24) pa sta končala na 12. mestu med 36 dvojci iz 14 držav.

Z jadranjem sta bila slovenska jadralca, ki bosta v tej konkurenci do 21 let tekmovala še prihodnjo sezono (oba letnik 2004), zelo zadovoljna. V 12 odjadranih plovih sta bila skoraj konstantno med deseterico. Najboljšo uvrstitev sta dosegla na zadnji regati, ko sta končala tretja. Za las jima ni uspel preboj v top 10, odločilen je bil najbrž drugi dan, ko se v spremenljivih vetrovnih razmerah nista najbolje znašla. Nekaj smole za preboj v regato za kolajne sta imela tudi predzadnji dan, ko sta bila v prvi orci v zelo dobri poziciji, zaradi napačne odločitve pa končala na 15. mestu. Kljub temu sta ves čas ohranila visoko prednost pred britansko posadko Davis - Cawthorne, ki je zasedla drugo mesto med U21.

Mija Škerlavaj je še vedno tudi članica matičnega kluba TPK Sirena, šesto sezono pa brani barve Slovenije pri JK Pirat, kjer je nadaljevala pot v dvojcih.