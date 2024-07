Doslej so sprejeli več kot 200 novorojenčkov in mamic

V Domu za zdravje žensk, otrok in mladostnikov, ki so ga v goriškem Parku Basaglia uradno odprli aprila, z delovanjem pa je začel v zadnjem tednu maja, so doslej sprejeli več kot 200 novorojenčkov in mamic. V njem ponujajo predporodne in poporodne tečaje, pa tudi dejavnosti v vodi za porodnice in otroke. Glavna novost, ki jo je na Goriško prineslo dolgo pričakano odprtje, je ravno bazen, v katerem prirejajo več dejavnosti. »Povpraševanja je res veliko. S ponudbo so ženske, ki prihajajo k nam, izredno zadovoljne, kar pa je za nas še najbolj pomembno,« je poudarila odgovorna za babiško službo na Goriškem Roberta Giornelli, s katero smo se pogovorili o delovanju doma za zdravje žensk v prvih dveh mesecih po odprtju.

»V njem trenutno prirejamo 12 tečajev plavanja oz. privajanja na vodo, v samem juliju smo v bazenu sprejeli okrog 220 dojenčkov. Za nosečnice pa je trenutno na voljo šest tečajev, ki jim sledi približno 90 žensk,« je povedala Roberta Giornelli in dodala, da prihajajo v Park Basaglia tudi iz nekdanje Videmske pokrajine in iz Trsta. Veliko povpraševanja pa je tudi s slovenske strani nekdanje meje.

»Delamo na tem, da bodo tudi slovenske državljanke imele čim prej možnost koristiti storitve, ki jih v domu ponujamo. Trenutno rešujemo s tem v zvezi zadnje birokratske vozle, nakar bo Dom za zdravje žensk, otrok in mladostnikov odprt za vse,« je za Primorski dnevnik pojasnila babica. Dom je sicer nastal v sklopu čezmejnega programa EZTS GO Salute-Zdravstvo, z vsega začetka je bilo torej predvideno, da bi ga obiskovale tudi porodnice z druge strani nekdanje meje. V projekt doma, katerega začetek sega v leto 2014, so vložili skoraj 2,5 milijona evrov, od teh je pol milijona financiral program Interreg.