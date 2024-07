Gorica diha s filmom

V teh dneh v središču mesta mrgoli ljubiteljev sedme umetnosti vseh generacij. Že 43. mednarodni filmski festival za nagrado Sergio Amidei, ki se lahko pohvali s pestrim programom filmskih projekcij, delavnic, predstavitev, seminarjev in pogovorov, je privabil filmske sladokusce od blizu in daleč.

Festival so uradno odprli v četrtek zvečer na Travniku z otvoritvenim spotom avtorja Marca Devetaka. »Združuje dva pomembna gradnika, ki dajeta mestu življenje, in sicer kulturo in zabavo, ob tem pa tudi to posebno lokacijo festivala na našem osrednjem trgu,« je občinstvo nagovoril goriški župan Rodolfo Ziberna. Predsednik združenja Sergio Amidei Francesco Donolato pa je zbranim nanizal nekaj največjih poudarkov letošnjega večdnevnega dogajanja, ki bo Gorico povezoval do srede, 17. julija. »Program je pester in poln dogodkov, v katerega pa nismo pozabili vključiti mladih, ki se posvečajo sedmi umetnosti. To se nam zdi zelo pomembno,« je poudaril in dodal, da je v naboru za letošnjo nagrado Sergio Amidei devet filmov, ki jih bo ocenjevala žirija v sestavi Francesco Bruni, Silvia D’Amico, Massimo Gaudioso, Doriana Leondeff, Francesco Munzi, Giovanna Ralli, Marco Risi in Marco Pettenello.

Sledila je podelitev nagrade španski scenaristki Isabel Peña, lanski zmagovalki nagrade občinstva s filmom As Bestas, ki so ga nato zavrteli v Kinemaxu. »Idejo za scenarij sem našla v krajši novici o dogodku (umoru) v Galiciji, ki sva jo nato s kolegom razširila do te mere, da je nastal film. V drugih svojih filmih vedno v ospredje postavim neko pomembno temo, od tega, kako se mati spopada z izgubo otroka, do vprašanja, zakaj je v Španiji toliko podkupljenih politikov,« je po prejemu nagrade povedala Isabel Peña.

Nato so na Travniku zavrteli film Jutri je še en dan (C’è ancora domani), za katerega so scenarij napisali Furio Andreotti, Giulia Calenda in Paola Cortellesi, ki je tudi režiserka in glavna igralka filma. To je eden od devetih celovečercev, ki se letos potegujejo za nagrado za najboljši scenarij.

Med najbolj pričakovanimi gosti letošnjega festivala je italijanski režiser Giuseppe Tornatore. Nocoj ob 21.20 mu bodo na Travniku izročili nagrado za avtorski opus. Danes bodo v Kinemaxu na sporedu filmi La giusta distanza (ob 10. uri), s katerim se bodo poklonili Carlu Mazzacuratiju, Solamente nero (ob 14. uri), Malena (ob 14. uri), Phenomena (ob 16. uri), L’uomo delle stelle (ob 16. uri) ter Il regno (ob 22. uri). Nuovo Cinema Paradiso pa bo ob 21.20 na ogled na velikem platnu na Travniku.