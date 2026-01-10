VREME
Sobota, 10 januar 2026
Turizem

Skupaj bodo pisali nove turistične zgodbe

Vodilne turistične destinacije Brda, Kras in Brkini, Nova Gorica in Vipavska dolina ter Zeleni Kras se povezujejo v skupno regijsko destinacijsko organizacijo

Spletno uredništvo |
Nova Gorica |
10. jan. 2026 | 8:58
    Skupaj bodo pisali nove turistične zgodbe
    Dogovor so podpisali minulo sredo (MONG)
Združujejo moči, da bi turisti lahko uživali v čim bolj pristnih in zanimivih izkušnjah. Vodilne turistične destinacije Brda, Kras in Brkini, Nova Gorica in Vipavska dolina ter Zeleni Kras se povezujejo v skupno regijsko destinacijsko organizacijo, ki bo delovala na osnovi partnerskih pogodb med destinacijskimi organizacijami. S povezovanjem želijo oblikovati nove skupne turistične produkte, še povečati prepoznavnost destinacij in skupaj nastopati na tujih trgih.

Povezovanje vodilnih destinacij v regijske destinacijske organizacije določa aktualna Strategija slovenskega turizma 2022–2028. V Sloveniji je predlagana vzpostavitev desetih takšnih organizacij. V eno regijsko destinacijsko organizacijo se bodo povezale vodilne destinacije Brda, Kras in Brkini, Nova Gorica in Vipavska dolina ter Zeleni Kras. Dogovor o tem so na sredinem delovnem srečanju v Ajdovščina sprejeli župani vodilnih občin v destinacijah in predstavniki turističnih organizacij.

Ohranjajo lastne znamke

Omenjene štiri vodilne destinacije povezujejo 17 občin in več turističnih zavodov ter organizacij. V letu 2024 so skupaj zabeležile skoraj 745 tisoč nočitev. Trenutni podatki pa kažejo, da bodo številke za leto 2025 še višje. S povezovanjem si obetajo predvsem oblikovanje novih skupnih turističnih produktov in večje prepoznavnosti na tujih trgih. Vse štiri vodilne destinacije bodo ohranile lastne blagovne (destinacijske) znamke, povezovanje pa temelji na pogodbenem – konzorcijskem sodelovanju.

