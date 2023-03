Skupaj za promocijo sodobne umetnosti in deželnega prostora

Sodobna umetnost in umetniki različnih generacij, ki delujejo v našem prostoru, bodo protagonisti novega projekta, ki je nastal pod okriljem zavoda Erpac FJK s podporo odborništva za kulturo in šport Dežele Furlanije – Julijske krajine. Together – Insieme per l’arte je naslov projekta, ki so ga včeraj predstavili v Galeriji Spazzapan v Gradišču in je namenjen raziskavi in ovrednotenju sodobnih ustvarjalcev.

Projekt bo zaobjemal več faz, osrednje poslanstvo pa je fotografiranje stanja sodobne umetnosti na deželnem območju ter promocija sodobnega umetniškega ustvarjanja na teritoriju. Projekt so predstavili direktorica zavoda Erpac Anna Del Bianco, kustos Galerije Spazzapan Lorenzo Michelli in Vanja Strukelj, predsednica znanstvenega odbora zavoda Erpac ob navzočnosti Tiziane Gibelli, deželne odbornice za kulturo in šport.

Prijave zbirajo do junija

Zamisel sega v obdobje pandemije, ko so pri zavodu Erpac želeli prikazati delovanje umetnikov in njihov pogled na svet v obdobju, ko se je čas pravzaprav ustavil. Uresničitev ideje se je nato zavlekla, nastal pa je projekt veliko širšega razpona. Projekt Together tako namerava združiti slikarje, kiparje, fotografe, multimedijske in digitalne ustvarjalce, ki so svojo umetniško kariero začeli pred kratkim ali imajo za sabo že daljšo izkušnjo in bi radi svoja dela predstavili širši publiki. Prvi del projekta zaobjema zbiranje prijav in umetniških del preko novonastale spletne strani www.together-erpac.it, na kateri so na razpolago vsi kriteriji, ki jih morajo dela izpolnjevati, zato da jih bo umetniški odbor zavoda Erpac lahko pretehtal in analiziral. Prijave bodo zbirali vse do junija, prijavijo pa se lahko posamezniki ali skupine umetnikov. Spletna stran bo tako postala referenčna točka za informacije o sodobnih umetnikih in njihovih delih ter o sodobnem umetniškem ustvarjanju v deželi in ne samo. Organizatorji projekta si namreč želijo, da bi se le-ta – tudi v vidiku Evropske prestolnice kulture leta 2025 – razširil onkraj meje in zaobjemal več realnosti na teritoriju. Ob zaključku zbiranja prijav bodo poleti na spletni strani in na družbenih omrežjih organizirali spletno predstavitev umetnikov in prijavljenih del, medtem ko bodo naslednjo zimo v Galeriji Spazzapan odprli razstavo umetnin, ki jih bo znanstveni odbor izbral na podlagi kakovosti in tematik, ki se jih lotevajo