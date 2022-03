Skupna akcija za Ukrajino

Tudi goriški Kulturni dom, Dijaški dom Gorica in športno združenje Dom ne nameravajo zatisniti oči pred ukrajinsko tragedijo. Zato so predstavniki omenjenih ustanov sklenili, da še sami sprožijo akcijo zbiranja hrane in drugih življenjskih potrebščin ter denarnih sredstev za pomoč ljudem, ki jim vojna v teh dneh uničuje življenja.»V Ukrajini divja vojna. Ljudje umirajo zaradi napadov, veliko število ljudi, predvsem žensk in otrok, zapušča svoje domove v grozovitih pogojih. Kulturni dom, Dijaški dom in športno združenje Dom pozivajo vse državljanke in državljane, predvsem pa svoje člane, da prispevajo z materialno in denarno pomočjo. Potrebe so ogromne, otroci iz Ukrajine nas potrebujejo zdaj,« pravijo predstavniki treh omenjenih ustanov v skupnem pozivu.Materialno pomoč (ženska ter otroška topla oblačila, odeje, higienske pripomočke, nepokvarljivo hrano, tudi otroško) bodo zbirali od ponedeljka, 7. marca, do petka, 11. marca. V Dijaškem domu bo nabirka potekala vsak dan od 17. ure do 18.30, v Kulturnem domu pa ravno tako vsak dan od 9.30 do 12. ure ter od 15. ure do 17.30.»Kdor pa bi raje prispeval denar, pa lahko svoj prispevek nakaže na Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce – UNHRC Italija, ali Rdeči križ Slovenije,« pozivajo Kulturni in Dijaški dom ter ŠZ Dom. Transakcijski račun prvega je IT84R0100503231000000211000 (UNHRC – Italija, vpisati je treba sklic Emergenza Ucraina. Transakcijski račun Rdečega križa Slovenija pa je SI56 0310 0111 1122296, sklic naj se glasi SI00 96889. Več informacij je na voljo na spletni strani UNHRC Italija in na spletni strani Rdečega križa Slovenije. »Ne zaprimo oči pred tragedijo vojne, pomagajmo po svojih močeh! Skupaj bomo učinkovitejši in bomo lahko več in hitreje pomagali,« se zaključuje poziv Kulturnega doma, Dijaškega doma in ŠZ Dom.