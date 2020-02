Skupna pot v svet čustev

»Glasba in poezija sta dve sili, ki lahko spreminjata svet«, je dejala Jana Drassich v uvodu k Prešernovi proslavi, ki so jo na sedežu društva Jezero v Doberdobu oblikovali učenci Glasbene matice in Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Obe umetnosti nam odpirata pot v svet čustev, tudi takih, ki jih razum ne zaznava, ampak nas s svojo močjo večkrat podjarmijo, lahko pa nam odstrejo marsikaj, kar je izključno razumskemu postopku nedosegljivo. Pedagoginja je dogodku dala podnaslov »...ko se glasba in poezija srečata...«, srečali pa so se tudi učenci in profesorji obeh slovenskih šol, ki skrbita za glasbeno kulturo na Goriškem.

Drassicheva je pozdravila prisotne tudi v imenu ravnatelja GM Bogdana Kralja, šolo Komel pa je zastopala ravnateljica Alessandra Schettino, ki je izrazila svoje veselje ob prisrčnem nastopu malih učencev. Prepletanje glasbe in poezije je Jana Drassich zastavila tako, da je pred vsako točko sama recitirala poezijo, ki je bila vsebinsko povezana z glasbo: Oton Župančič, Tone Pavček, Miroslav Košuta, Alojz Gradnik, Niko Grafenauer, Phil Bosmans, France Prešeren in Feri Lajnšček so s svojimi verzi oplemenitili nastop mladih učencev, ki so se spopadali z vsemi težavami javnega nastopa: nekateri bolj uspešno, drugi še nekoliko plaho, vsi pa so dokazali marljivost, ki lahko pripelje do razveseljivih rezultatov.