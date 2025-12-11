ZDA ob obali Venezuele zasegle naftni tanker

Ameriška obalna straža je v sredo ob obali Venezuele zasegla naftni tanker, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Z zasegom ladje, ki naj bi prevažala surovo nafto iz Venezuele in Irana, je Washington dodatno zaostril napetosti s Caracasom, kjer so dejanje obsodili, poročajo tuji mediji.

»Kot že verjetno veste, smo ob obali Venezuele pravkar zasegli tanker. Velik tanker, zelo velik, največji, ki je bil doslej zasežen,» je medijem v Beli hiši povedal Trump. Podrobnosti ni podal, dejal je le, da so imeli dober razlog za zaseg in da bodo tanker obdržali. »Dogajajo se še druge stvari,« je dodal.

Pripadniki obalne straže so na tanker prileteli s helikopterjem z letalonosilke Gerald Ford in se z naperjenimi puškami razporedili po ladji, je poročala televizija ABC. Pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi je kasneje objavila posnetek zavzetja in pojasnila, da so operacijo izvedli FBI, ministrstvo za domovinsko varnost in obalna straža ob pomoči vojske.

Po njenih navedbah je tanker, ki je že več let pod ameriškimi sankcijami, prevažal surovo nafto iz Venezuele in Irana. Ni znano, kam je bil namenjen, kdo je njegov lastnik in pod katero zastavo je plul. »Tanker je že več let pod sankcijami ZDA zaradi vpletenosti v nezakonito mrežo prevoza nafte, ki podpira tuje teroristične organizacije,» je ministrica še zapisala na omrežju X.

Venezuelsko zunanje ministrstvo je dejanje odločno obsodilo, rekoč da gre za »očitno krajo in dejanje mednarodnega piratstva, ki ga je javno napovedal predsednik ZDA«, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Zdaj postajajo jasni pravi razlogi za nenehno agresijo proti Venezueli. Ne gre za migracije. Ne gre za trgovino z drogami. Ne gre za demokracijo. Ne gre za človekove pravice,« je v izjavi navedlo ministrstvo in dodalo: »Vedno gre za naše naravne vire, našo nafto, našo energijo, vire, ki pripadajo izključno venezuelskemu ljudstvu.«

Z zavzetjem tankerja so se napetosti med državama dodatno zaostrile. Ameriška vojska namreč v Karibskem morju in vzhodnem Pacifiku od začetka septembra izvaja napade na plovila domnevnih tihotapcev mamil, v katerih je doslej življenje izgubilo več kot 80 ljudi. Združeni narodi in številne organizacije opozarjajo, da ti predstavljajo kršitve človekovih pravic.

Trump je konec novembra napovedal, da se bodo prizadevanja ZDA za ustavitev venezuelskih tihotapcev mamil kmalu razširila tudi na kopno. Ob tem ZDA v regiji kopičijo vojaške sile, med drugim so tja napotile največjo letalonosilko na svetu.

Venezuela ima ogromne naftne rezerve in je močno odvisna od izvoznih prihodkov. Nafto dobavlja predvsem ameriški tekmici, Kitajski. Predsednik Nicolas Maduro Trumpovo vlado obtožuje, da s svojimi dejanji cilja predvsem na venezuelske naravne vire in da si prizadeva za spremembo oblasti v Caracasu.