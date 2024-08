Skupni prostor punuja večjo izbiro

Kaže, da je med Goričani branje še kako priljubljen način sprostitve. Knjigarne tako na italijanski kot na slovenski strani meje tudi v poletnih mesecih dobro obratujejo. V vseh goriških knjigarnah, ki smo jih obiskali, so nam potrdili, da jih letos pogosteje obiskujejo tudi turisti, ki po knjižnih policah iščejo tako lokalne in okoliške turistične vodnike kot knjige v angleškem jeziku za poletno branje. Veliko povpraševanja je tudi za planinske in kolesarske karte.

Zelo dobro obratujejo v sveže odprti knjigarni kavarni Maks v Novi Gorici. Odgovorna za knjigarno Renata Lapanja je za Primorski dnevnik opisala pozitiven obračun prvih petih mesecev delovanja. »Zelo se pozna, da Nova Gorica ni imela takega prostora, ki bi bil namenjen intimnemu druženju in v katerem lahko poslušaš dobro glasbo, malo poklepetaš ali pa tudi prelistaš časopis in knjigo,« je dejala vodja knjigarne Maks in pristavila, da jih obiskujejo iz cele Slovenije, pa tudi iz sosednje Italije. Odprli so jo februarja, od takrat pa so v njej priredili veliko dogodkov, od julija tudi tako imenovane »mini jazz koncerte«, ki so v knjigarno privabili tudi do 150 obiskovalcev.

»Ob odprtju, ki je bilo 21. februarja letos, je seveda za nas prevladovalo veliko zanimanje, takoj nas je obiskalo zelo veliko število radovednežev. Mislili smo, da je bilo to le začetni bum in da ne bomo vedno beležili toliko obiskov. Po prvem mesecu od odprtja se je situacija nekoliko umirila, a nato se krivulja obiskov ni nikoli obrnila preveč navzdol. Tako da še naprej skušamo obdržati dobro povprečje, kar nam zaenkrat uspeva,« je obdobje po odprtju opisala Renata Lapanja.

Kupci v poletnih mesecih s knjižnih polic najpogosteje izbrskajo leposlovje in še posebej romane lažjega branja, nas je s poletnim poslovanjem seznanila knjigarka. »Presenetljivo dobro prodajamo tudi strokovno literaturo in poezijo. Posebno poglavje pa je pri nas Goriška: ljudje radi kupujejo vse nove knjige, ki zadevajo goriško območje, kot sta na primer Gorica in Nova Gorica povezani mesti Andree Bellaviteja in roman Gorica Mateje Gomboc. Gombocino delo je pravzaprav že pravi hit, a ne samo pri nas, temveč po celi Sloveniji. Potem pa veliko kupujejo knjige za otroke in mlade,« je razkrila naša sogovornica.