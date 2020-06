Skupni trg spet povezuje Gorici. Po razpoložljivih informacijah naj bi mrežo, ki je trg delila na dva dela odstranili že v petek zvečer, nakar je opolnoči stopil v veljavo ukrep, po katerem lahko prebivalci Furlanije-Julijske krajine spet prosto prehajajo slovensko-italijansko mejo. Trg so si dopoldne ogledali številni Goričani in Novogoričani, ki so se očitno želeli z lastnimi očmi prepričati, da je meja res spet odprta; na trgu se je fotografirala tudi skupina ruskih turistov.