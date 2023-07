Slavil je ansambel Pik

Ansambel Pik je zmagovalec letošnjega, 51. festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan, ki je med borovci uspešno potekal od petka do nedelje. Tekmovanja v priredbi društva Sedej se je udeležilo 12 ansamblov, strokovna komisija za glasbo, ki so jo letos sestavljali Marijana Mlinar, Hanzi Kežar, Andrej Plesničar, Nikolaj Pintar, Jani Rednak, Mike Orešar, Igor Podpečan in Ilaria Bergnach (predsednica komisije), je prepustila v nedeljski finalni del 10 ansamblov. Prvo nagrado v vrednosti 1.400,00€ je strokovna komisija za glasbo dodelila ansamblu PIK, drugo (800 evrov) ansamblu Peter Prohart trio, ki je prejel tudi nagrado za debitanta, tretjo (500 evrov) pa Šmarnogorskemu kvintetu. Nagrada za melodijo v vrednosti 200 vevrov je šla ansamblu PIK za skladbo Sreča drugih (avtor Miha Volk), nagrado za besedilo pa si je prislužil Matej Kocjančič za besedilo Sreča drugih v izvedbi ansambla PIK. Vsa besedila je ocenila komisija za besedilo, ki so jo sestavljali Nina Pahor, David Bandelj in Martina Valentinčič (kot predstavnica društva). Nagrado občinstva pa je za najboljšo izvedbo skladbe iz zakladnice prejel ansambel Boršt; ta nagrada je vredna 500 evrov.