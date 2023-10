Slepi potrebujejo strpne voznike in kolesarske steze

Spodbujata inkluzivnost in obenem opozarjata na težave, ki jih v prometu imajo slepi in slabovidni. V Gorico sta se v soboto s tandem kolesom pripeljali slepa kolesarka Giusi Parisi in njena spremljevalka Chiara Orzino, ki sta se pred dvema tednoma iz Milana odpravili na dolgo pot, med katero bosta prekolesarili večji del Italije. Do njunega podviga prihaja v okviru projekta Ragazze in tandem alla cieca, v katerega so vključene tri slepe kolesarke in dve njihovi spremljevalki. Projektu je pokroviteljstvo zagotovilo kolesarsko združenje Fiab.

Sobotna goriška etapa se je začela v Vidmu in je bila čezmejna. V Ločniku so ju pričakali člani goriškega društva slepih in slabovidnih, ki so ob tej priložnosti tudi sami poprijeli za tandem kolesa in ju v družbi skupine mladih kolesarjev iz kluba Caprivesi in iz drugih sredin pospremili do Trga Evrope / Transalpina, kjer so vsi skupaj opozorili, da imajo slepi in slabovidni podobne težave prav v vseh državah sveta.

»Pomembno je, da so ostali vozniki in udeleženci v prometu strpni, za slepe kolesarje so seveda še toliko bolj pomembne tudi kolesarske steze, ki so seveda varnejše od običajnih cest,« je poudarila 34-letna Giusi Parisi, ki je slepa od rojstva. Po rodu je iz Apulije, vendar živi v Milanu. Po postanku v Gorici se je včeraj popoldne s svojo spremljevalko odpravila v Trst, nakar bo z drugo spremljevalko v prihodnjih dneh prekolesarila celo jadransko obalo vse do Lecceja. Spomladi prihodnjega leta bosta startali iz Reggio Calabrie in se vrnili v Milan - med drugim po kolesarskih poteh Silente in Francigena. Poleg težav slepih in slabovidnih s svojim potovanjem ljudi seznanjata tudi z lepoto počasnega kolesarskega turizma, ki je dostopen prav vsem.

Trg Evrope / Transalpina je včeraj gostil tudi start in zaključek devete izvedbe teka in hoje za upanja, s katerim sta društvi Andos iz Gorice in ko-RAK.si iz Nove Gorice tudi letos opozarjali na pomen gibanja pri preventivi rakastih obolenj. Organizatorji obeh dogodkov niso vedeli, da bosta prireditvi na trgu potekali sočasno, vendar so se zelo lepo ujeli, tako da so vsi skupaj poudarili pomen gibanja za zdravje in za vključevanje v družbo.

»Rušimo stereotipe«

»S tem projektom rušimo stereotipe. Prizadevamo si, da bi bil šport čim bolj inkluziven. Nekateri me sprašujejo, zakaj sploh kolesarim, če nič ne vidim. Na kolesu enostavno uživam v naravi. Všeč mi je v objemu dreves, zaznavam vonjave, začutim divje živali, cesto doživljam skozi tresljaje, slišim najrazličnejše zvoke, žvrgolenje ptic. Poleg tega sem tudi v družbi in ne nazadnje se moram kar potruditi, da čim močneje pritiskam na pedale, saj drugače s kolesom prav nikamor ne prideš,« je poudarila Giusi Parisi na skupnem goriškem trgu, kjer je opozorila, da s projektom skušajo druge slepe in invalidne osebe nasploh prepričati, naj se tudi sami vključujejo v družbo. »Giusi se ukvarja z najrazličnejšimi športi. Zdaj se je posvetila tandem kolesu, vendar se tudi potaplja in podaja v jame. V marsikaterem primeru me je naučila, kako naj stvari odkrivam na drugačen način,«je pristavila Chiara Orzino. Navzoče je nagovoril tudi Nicolò Finocchiaro, ki je maja postal predsednik goriškega društva slepih in slabovidnih. »Pripravljamo več dogodkov za ozaveščanje družbe glede potreb slepih in slabovidnih. Kdor ima težave z vidom, naj obišče naš sedež v Ulici Bellini v Gorici. Pomagali mu bomo na najrazličnejše načine,« je zaključil Nicolò Finocchiaro. Kolesarkama je čestital tudi zdravnik Marko Vudrag, predsednik društva ko-RAK.si, ki je med drugim pohvalil že večletno uspešno sodelovanje z goriškim društvom Andos.