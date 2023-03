Slovencem je po osamosvojitvi zmanjkalo zamaha

Slovencem po osamosvojitvi zmanjkalo zamaha, da bi naredili marsikaj, med drugim tudi ustrezno označili svojo planinsko transverzalo, pravi Jakob J. Kenda, slovenski prevajalec, literarni zgodovinar in pisatelj. V zanimivem večeru, ki ga je vodil novinar in strasten pohodnik Nace Novak, je prejšnjo sredo v Kulturnem domu Nova Gorica beseda tekla o marsičem, med drugim tudi o Slovenski planinski transverzali, ki jo je Kenda prvi sklenil v krožno pot in določil potek celotne trase, za nameček pa izdal še Vodnik po Transverzali.

Kenda je prvi Slovenec, ki je prehodil znamenito ameriško Apalaško pot s 3500 kilometri po štirinajst ameriških zveznih državah. Le-ta je bila pravzaprav nekakšna priprava na Slovensko planinsko transverzalo, ki jo je prav Kenda prvi sklenil v krožno pot. Transverzala je bila namreč kot krožna planinska pot predlagana že leta 1951, vendar so jo iz političnih in drugih razlogov uspeli speljati le polovico. Leta 2019 pa je prav Kenda določil potek celoten trase ter jo skupaj s svojima otrokoma in prijatelji tudi prehodil. Izrazito združevalna pot zdaj s 1200 kilometri dolžine in poskočnimi 70 kilometri skupnega vzpona končno zaobjema vse raznolike obraze slovenskega planinskega sveta od divjinskega do alpskega.

Potopisni roman Transverzala je tako svojevrstno nadaljevanje večkrat nagrajene uspešnice Apalaška pot. Jakob J. Kenda tokrat s svojim slikovitim, sočnim jezikom in začimbo humornih vložkov prikazuje pot, ki se vije prek njegove lastne dežele. Pripoved tako nudi vpogled v preteklost, a predvsem sodobnost avtorjeve domovine, in to s prepletenim vencem utrinkov in tem, ki jih ves čas povezujejo tudi bolj intimne niti ljubezni v njenih najrazličnejših oblikah.

Pravzaprav bi lahko rekli, da je knjiga Transverzala več kot le potopisni roman, saj avtor podaja zanimive zgodovinske zgodbe, opisuje ljudi, z budnim in pozornim očesom opisuje naravne in kulturne lepote, ki jih srečuje na poti. Knjiga je tudi vzgojni priročnik za mlade, saj avtor na ljubeč način spodbuja otroka k pohodu, poslušanju, pogovarjanju in medsebojnemu spoštovanju. Knjiga je tako lahko izjemno družinsko branje, ki bo družine vsekakor nasmejala, nahranila z znanjem, predvsem pa povezala. Poleg omenjenega potopisnega romana pa je Kenda predstavil tudi Vodnik po Transverzali, ki se vije od enega do drugega zaščitenega naravnega območja in tako obišče en narodni park, en regijski park, dva geoparka, štiri zaklade svetovne naravne in kulturne dediščine, šest pragozdov, osem krajinskih parkov in kar 22 gozdnih in botaničnih rezervatov. Med vsemi pravimi transverzalami je edina krožna. Dolžina vseh njenih odsekov skupaj znaša uglednih 1406,3 kilometra, za celotni krog Transverzale pa potrebuješ dva meseca.