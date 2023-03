Slovenščina z zamudo

Če z delom niso zaključili včeraj, bodo uslužbenci podjetja, ki je zmagalo razpis za nameščanje volilnih lepakov po goriški občini, z današnjim dnem poskrbeli, da bo povsod po mestu in v primestnih rajonih zagotovljena prisotnost slovenskega jezika. Goriška občina je v prejšnjih tednih poslala vsa potrebna navodila za namestitev slovenskih lepakov pristojnemu podjetju, ki je kljub temu poskrbelo za zaplet, saj je bila slovenščina prisotna le v predmestju, medtem ko so bili po mestnem središču nameščeni lepaki samo v italijanščini in furlanščini.

Kaj pa slovenski jezik?

Na pomanjkanje slovenskih lepakov v mestnem središču je v prejšnjih dneh goriškega župana Rodolfa Ziberno opozoril član službe Zajezik Livio Semolič. »V preteklih letih je bila slovenščina prisotna poleg italijanščine na vseh plakatih po goriški občini. Tokrat sem opazil, da so v središču mesta nalepili plakate v italijanščini in furlanščini, medtem ko je slovenščina prisotna le v predmestju. Takoj sem opozoril župana Rodolfa Ziberno, da sodijo občinski plakati o sklicanju volilnih shodov v sklop tako imenovane ”institucionalne komunikacije”, ki jo ureja 3. odstavek 8. člena zaščitnega zakona št. 38 izleta 2001 in ki predvideva, da se slovenski plakati nameščajo po vsem občinskem ozemlju,« pojasnjuje Semolič in opozarja, da v tem primeru ne gre za vidno dvojezičnost, ki je vezana na smerokaze in je omejena na določene predele goriške občine glede na odlok predsednika dežele FJK.

»Predstavljal sem si, da bo vse skupaj urejeno kot v vseh prejšnjih letih. Ker očitno ni tako, sem poveril pristojnega odbornika Maurizia Negra, naj se poglobi v zadevo in jo reši,« nam je včeraj povedal župan Rodolfo Ziberna, medtem ko je omenjeni odbornik pojasnil, da je takoj sprožil preverjanje. »Komaj so me seznanili z zadevo, sem pozval volilni urad, naj reši težavo, do katere bi seveda ne smelo priti. V čim krajšem času bomo poskrbeli za postavitev slovenskih plakatov, kjer jih še ni,« je zagotovil Negro in se po nekaj urah spet oglasil, saj so na občini ugotovili, da je bilo za neljubi zaplet odgovorno podjetje, ki po mestu namešča volilne plakate. »Iz vseh dopisov, ki smo jim jih poslali, izhaja, da so dobili navodila za namestitev slovenskih plakatov po vsej občini. V omenjenem podjetju se za napako opravičujejo in zagotavljajo, da bodo v čim krajšem času poskrbeli za namestitev manjkajočih lepakov, ki smo jim jih že posredovali,« pravi Negro in zagotavlja, da bo podjetje povsod po občini poskrbelo za namestitev lepakov v vseh treh jezikih. To je sicer že v prejšnjih dneh storilo edino v Podgori, kjer so bili volilni lepaki v slovenščini, furlanščini in italijanščini. Z današnjim dnem bodo volivci lahko prebirali trijezična navodila o deželnih volitvah po vsej goriški občini.