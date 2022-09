Slovenska vas se predstavlja

Na letošnjih Okusih ob meji ne bo manjkalo domače hrane, briškega vina in doberdobskega piva. S to ponudbo se bo na prireditvi predstavila Slovenska vas, o kateri je včeraj tekla beseda v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Predstavitve se je udeležil goriški župan Rodolfo Ziberna, srečanje z novinarji z obeh strani meje pa je vodila Franca Padovan, predsednica Zveze slovenske katoliške prosvete.

ZSKP, je povedala Padovanova, se po dveh letih omejitev zaradi pandemije spet vključuje v priljubljeno goriško poulično prireditev, čeprav je bilo treba za to rešiti ničkoliko birokratskih vozlov. Birokracija postaja neizprosna, je potarnala predsednica ZSKP, tako da priprava prošenj in drugih papirjev marsikaterega organizatorja odvrne od sodelovanja. Vsekakor so pri ZSKP uspeli poskrbeti za vse, odpadla je le glasba v živo, ki na Okusih ob meji ni več dovoljena. Predsednica se je zahvalila društvom in njihovim članom, ki bodo sodelovali in bodo svoje dobrote delili obiskovalcem.

Kot običajno bo šotor ZSKP v Crispijevi ulici, nasproti Trgovinske zbornice, ob njem pa bodo svoje stojnice imela tri včlanjena društva: SKPD Frančišek B. Sedej in Vinoteka Števerjanski griči iz Števerjana, KD Sabotin iz Štmavra in SKD Hrast iz Doberdoba. Brici in Kraševci bodo gostu po zmernih cenah ponudili marsikaj dobrega in okusnega, predvsem pa domačega.

Uradno odprtje Slovenske vasi bo jutri, 29. septembra, ob 19. uri pod šotorom ZSKP. Ob nagovorih bo na sporedu tudi glasbeni utrinek, ki ga pripravlja Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice. Program bosta oblikovali otroški in mladinski pevski zbor, ki sta se rada odzvala povabilu prirediteljev. O samem programu je spregovorila ravnateljica glasbene šole Alessandra Schettino, ki je tudi opozorila, da bo šola prihodnje leto praznovala 70-letnico delovanja.

Vse kaže, je povedal župan Ziberna, da bo na odprtju slovenske vasi tudi predsednik FJK, Massimiliano Fedriga, kar bi prireditvi vtisnilo še posebno pomemben pečat.