Slovenska vlada zagotovila še več kot milijon evrov za EPK

Slovenska vlada je na današnji seji dodelila dodaten denar novogoriški občini za izvedbo projekta Evropska prestolnica kulture 2025 (EPK) v višini milijon in 275.000 evrov. Denar bo namenjen delovanju Javnega zavoda GO! 2025, ki izvaja program EPK in skrbi za njegovo uresničevanje v skladu z evropskimi smernicami in potrjeno prijavno knjigo.

Zavod GO! 2025 je bil ustanovljen za profesionalno izvajanje programskih in razvojnih dejavnosti projekta EPK, ki so usmerjene v dolgoročne učinke za lokalno in nacionalno skupnost ter v mednarodno prepoznavnost Slovenije.

Evropska komisija je v poročilu o napredku maja leta 2023 opomnila na potrebo po dodatnem denarju za uspešno izvedbo vseh načrtovanih vsebin projekta. Vlada je zato že v preteklih dveh letih zagotovila dodaten denar, tri milijone evrov za leto 2024 in 1,5 milijona evrov za leto 2025, z današnjim sklepom pa še dodaten znesek. Skupaj je to skoraj šest milijonov evrov dodatne podpore, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Februarja so programska sredstva za EPK znašala 14,5 milijona evrov.