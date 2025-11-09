Slovenske šole in vrtci čakajo na nove knjige

Praznuj z nami - Podari knjigo šoli! je geslo letošnje, že desete akcije Io leggo perché (Jaz berem, ker), katere cilj sta bogatitev šolskih knjižnic in razvoj bralne kulture pri otrocih in mladih. Pobudnik projekta je združenje italijanskih založnikov AIE, pri akciji pa tudi letos sodelujejo številni slovenski vrtci in šole z goriškega prostora.

V knjigarnah, ki so vključene v nabirko, lahko do 16. novembra vsakdo - posameznik ali skupina - kupi katerokoli knjigo in jo pokloni šoli oz. vrtcu; založniki bodo naknadno med šolskimi knjižnimi policami in kotički po vsej Italiji porazdelil še dodatnih 100.000 knjig italijanskih založb. Med sodelujočimi pri projektu je že od leta 2018 goriška Katoliška knjigarna, ki jo je mogoče obiskati od torka do sobote med 8.30 in 12.30 ter med 15.30 in 19. uro. S Katoliško knjigarno so se letos pobratili vrtci Sonček in Ringaraja iz Gorice, Mavrica iz Bračana, Pika Nogavička (vrtec in pomladni oddelek) iz Štandreža ter Čira Čara (vrtec in pomladni oddelek) iz Sovodenj, ob tem pa še osnovne šole s slovenskim učnim jezikom Josipa Abrama iz Pevme, Otona Župančiča iz Gorice, Frana Erjavca iz Štandreža, Ludvika Zorzuta iz Bračana in Petra Butkoviča Domna iz Sovodenj. Ob tem s Katoliško knjigarno sodelujejo tudi prvostopenjska srednja šola Ivana Trinka ter tehniška zavoda Zois in Vega. Za vsakega od navedenih vrtcev oz. šol imajo v knjigarni veliko kartonasto škatlo, v kateri so knjige iz seznama, ki so ga skupaj pripravili šolniki in osebje knjigarne. Obdariti je sicer mogoče tudi šole, ki niso vključene v projekt ali so pobratene z drugimi knjigarnami. V Gorici pri projektu sodelujejo še knjigarna Ubik, knjigarna Faidutti in trgovina Yo-Yo, nekatere so pobratene tudi s slovenskimi šolami.