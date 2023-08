Slovenski državljani ne le kupci, temveč tudi investitorji

Že nekaj let slovenski državljani v Gorici kupujejo stanovanja, da se vanje vselijo in v njih stanujejo. Njihova odločitev je posledica pomanjkanja zadostnega števila stanovanj v Novi Gorici, kjer so tudi cene višje. Po drugi strani je v zadnjih časih med slovenskimi državljani tudi nekaj takih, ki se odločijo za naložbo v goriški nepremičninski sektor, to se pravi, da kupijo eno ali več stanovanj in jih zatem oddajajo v najem.

Gorica prehitela Tržič

Goriško podjetje Zanon dvakrat letno izda poročilo o razmerah v nepremičninskem sektorju v nekdanji goriški pokrajini. V julijskem poročilu so objavili podatke za lansko leto, med katerim so v Gorici – prvič po kakih desetih letih in kljub rahlemu upadu glede na leto 2021 - našteli več kupoprodajnih pogodb kot v Tržiču, kjer je tradicionalno nepremičninski trg živahnejši.

V Gorici sta bili lani podpisani 502 nepremičninski pogodbi (leta 2021 jih je bilo 514), medtem ko se jih je v Tržiču nabralo 494 (leta 2021 so jih našteli 587). Alessandro Zanon pojasnjuje, da je v Tržiču nepremičninsko tržišče zelo vezano na zaposlene v ladjedelnici. V zadnjih časih je dvig obrestnih mer nekoliko ohladil povpraševanje po stanovanjih zlasti med družinami, po drugi strani je treba tudi upoštevati, da je bil v zadnjih treh, štirih letih nepremičninski trg v Tržiču zelo živahen: ker je bilo povpraševanja veliko in ponudbe malo, je enostavno zmanjkalo stanovanj.

Blagodejni vpliv EPK2025

In zakaj v Gorici narašča število kupoprodajnih pogodb? Po mnenju Alessandra Zanona k porastu prispeva tudi zanimanje za Evropsko prestolnico kulture 2025.

V zadnjih letih se za nakup stanovanja oziroma hiše v Gorici zanima veliko slovenskih državljanov. »Med lanskim letom je bilo med podpisniki kupoprodajnih pogodb v goriški občini 33 odstotkov tujih državljanov. Med njimi so slovenski državljani s 17 odstotki predstavljali večino. Poleg njih je bilo 13 odstotkov državljanov Bosne in Hercegovine, medtem ko so ostale tri odstotke predstavljali državljani najrazličnejših drugih držav,« pravi Zanon, po katerem je zanimanje iz Slovenije tolikšno, da je v njegovem podjetju tudi osebje, ki govori slovensko, kar zagotavlja, da se s strankami vzpostavi čim bolj zaupen odnos.

»V zadnjih časih smo imeli med strankami investitorje iz Ljubljane, ki niso kupili le enega, temveč več stanovanj. Razumeli so, kje je tržišče dobro, tako da lahko vanj vložiš svoj denar in od tega tudi nekaj iztržiš,« poudarja naš sogovornik in pojasnjuje, da so slovenski investitorji kupili po pet, šest, sedem stanovanj, ki jih bodo zatem oddajali v najem. Po Zanonovih besedah je naložba v nepremičninski sektor v goriškem središču mesta zelo dobičkonosna. Če v nakup stanovanja vložiš 70 do 80 tisoč evrov in ga zatem oddaš v najem, boš imel od pet do devet odstotkov vredno letno rento. Zanon je pri tem prepričan, da se bo zanimanje iz Slovenije za nepremičnine v Gorici še nadaljevalo tudi v prihodnjih letih. Po njegovih besedah gre v primeru slovenskih državljanov za kupce, na katere nihanje obrestnih mer nima tako velikega učinka, kot ga lahko ima na delavske družine, ki kupujejo stanovanja v Tržiču.

»Pričakujemo, da bodo slovenski državljani tudi v prihodnjih letih kupovali nepremičnine v Gorici, saj v zadnjih letih na novogoriški strani nisem opazil veliko novogradenj,« pravi Alessandro Zanon, po besedah katerega je v Gorici povpraševanje po stanovanjih v najem zelo visoko, zato je po njegovem mnenju vsaka naložba v nepremičninski sektor dobra izbira.