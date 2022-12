Slovesno odprli novo šolo v Sovodnjah

Sonce sveti vsem. V znanju je moč. Drzni si biti moder. Večni reki antične modrosti obiskovalcem nove osnovne šole Petra Butkoviča -Domna predstavljajo vrednote, za katere si bo šola prizadevala. Šola je stavba, so klopi, zvezki, vendar so tudi in predvsem ljudje – otroci, učitelji, družine, neučno osebje. Tako je bilo slišati na včerajšnjem odprtju nove šolske stavbe v Sovodnjah, kateri je prisostvovalo veliko staršev, nonotov, vaščanov ter predstavnikov javnih oblasti in ustanov.

V vaškem jedru ... šola

Popoldanska svečanost se je začela s prerezom traku, v večnamenskem prostoru pa so bili nato na vrsti govori in nastopi otrok. Osnovnošolci so prepričano zapeli več pesmi, recitirali in zaplesali. Prisotne je nagovoril sovodenjski župan Luca Pisk, ki je poudaril, da nova šola uresničuje projekt novega vaškega jedra: v njeni bližini so namreč občinski park, Kulturni dom, telovadnica, nogometno igrišče, kmalu bo zaživel še novi vrtec. »Temeljni kamen bomo položili v naslednjih mesecih,« je povedal Pisk. Otrokom je zaželel, da bi v šoli našli živahnost in zagnanost, ki bo pripomogla tudi k razvoju celotnega prostora. Spomnil je, da je stroške gradnje krilo ministrstvo za izobraževanje (1.877.000 evrov), Dežela FJK (370.000 evrov) in občina sama. Povišanje cen v zadnjem letu je namreč pomenilo dodatno finančno breme. Za šolsko opremo sta prispevali Fundacija Goriške hranilnice ter Zadružna kraška banka Trst-Gorica, župan se je osebno zahvalil tudi za doprinos domačinov, Magde in Zdravka Tomsiča.

Zahvale vsem, ki so bili soudeleženi pri skupnem naporu za izgradnjo šole, so sicer prišle iz več različnih strani. Posebej so bili omenjeni tudi načrtovalci pisarne Artes, izvajalci del, podjetje Electrix iz Červinjana, ter občinsko osebje, posebej vodja občinskega tehničnega urada Paolo Nonino.