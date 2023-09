Složno, zato da bo Anhovo zadihalo

V torek je občinski svet Občine Kanal ob Soči soglasno podprl spremembe Zakona o varstvu okolja, zato da bi okoljske standarde sosežigalnic izenačili s tistimi za sežigalnice. Poleg znižanja mejnih vrednosti za sežig odpadkov zahtevajo strožje predpise za monitoring izpustov.

Podajo predloga za izboljšavo zakona je predlagal Miha Čargo (Konkretno), župan Občine Kanal ob Soči Miha Stegel pa je pooblaščen za zastopanje občinskega sveta v postopkih, povezanih s spremembo zakona. »Zdravje, čist zrak, je tema, ki se tiče vseh državljanov, tema, kjer moramo biti enotni,« je izjavil župan ter prebivalke in prebivalce Občine pozval k soglasni podpori zakonu v državnem zboru.

»Bitka« za znižanje izpustov je sicer med krajevnimi organizacijami zaradi delovanja podjetja Salonit v Anhovem zelo občutena. Včeraj so društva Eko Anhovo in dolina Soče, Civilna iniciativa Danes! in Inštitut 8. marec v sklopu kampanje Naj Anhovo zadiha sklicali tiskovno konferenco na to temo, med drugim že od 1. septembra zbirajo na vsaki upravni enoti v Sloveniji pa tudi na spletni strani Inštituta 8. marec podpise za spremembo omenjenega zakona in strožje nadzorstvo nad škodljivimi izpusti,