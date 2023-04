Smrtna nesreča na avtocesti, zaprli odsek med Redipuljo in Vilešem

Odsek med Redipuljo in Vilešem na avtocesti A4 v smeri Benetk in cestninsko postajo pri Redipulji v smeri Benetk so danes okrog 9. ure zaprli zaradi hude prometne nesreče, v katero so bili vpleteni trije tovornjaki. Voznik enega tovornjaka je ostal ukleščen v razbitinah. Na kraj so prihiteli policisti, reševalci, gasilci in osebje družbe Autovie Venete. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so žal ugotovili, da je poškodovani tovornjakar podlegel hudim poškodbam in mu niso mogli več pomagati. Priletel je tudi reševalni helikopter. Zdravniško pomoč so nudili še dvema voznikoma tovornjakov, enega so prepeljali v tržiško bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo zaradi lažjih poškodb, drugi pa je odklonil prevoz v bolnišnico.

Promet je sicer danes na avtocestnem omrežju močno zgoščen v obe smeri. O zastojih poročajo v smeri Benetk vse do Cessalta, promet pa je upočasnjen tudi na izvozih pri Portogruaru in Palmanovi.