Smrtna nesreča na Gradiški Turi nad Vipavo

Včeraj, 2. junija okrog 13.30, so bili novogoriški policisti obveščeni o nesreči na Gradiški Turi nad Vipavo, kjer se je med plezanjem smrtno ponesrečil 34-letni moški (z območja Severne Primorske). Slednji se je v jutranjih urah odpravil plezat na Gradiško Turo, vendar se ni vrnil, zato je za njim stekla iskalna akcija.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je pokojni plezal po plezalni smeri Supernova in po približno 50 metrih plezanja v lažjem delu smeri iz neznanega vzroka padel nazaj in omahnil v globino v smeri izhodišča. Zaradi hudih telesnih poškodb je plezalec na kraju umrl. O tragičnem dogodku so policisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici).

V iskanju so poleg policistov PP Ajdovščina sodelovali tudi policisti gorske policijske enote PU Nova Gorica, reševalci GRS Tolmin, skupina Ajdovščina in GRS Ljubljana. V iskanje pogrešanega je bil vključen tudi helikopter slovenske policije z dežurno ekipo GRS z Brnika.

V sklopu iskalne akcije so pogrešanega našli okrog 14.30 približno 100 metrov severno od cerkice sv. Nikolaja pod stenami t.i. Draške Ture in ni kazal znakov življenja. Kasneje je njegovo smrt na kraju potrdila zdravnica ZD Ajdovščina, odrejena je bila sanitarna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega.

Policisti PP Ajdovščina bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.