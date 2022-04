Sneg pobelil Lokve

Meja sneženja se je danes v Sloveniji spustila do nižin, prebivalci severnega dela Furlanije - Julijske krajine in raznih delov Slovenije so se prebudili v zimsko jutro. Sneženje je zajelo Karnijo in Kanalsko dolino, dele Gorenjske, Prekmurja, Štajerske, Dolenjske in Notranjske, tudi osrednjeslovensko regijo. Aprilski sneg je pobelil tudi Lokve in Trnovsko planoto; snežilo je tudi v višjih predelih Benečije.

Nad okoli 500 metrov nadmorske višine je v Sloveniji ponekod zapadlo od pet do 15 centimetrov novega snega, nad 800 metri nadmorske višine pa lokalno tudi več.