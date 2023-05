Snujejo prvo čebeljo čezmejno pot na svetu

Prejšnjo soboto, 20. maja, smo praznovali že šesti svetovni dan čebel. Ta dan je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov leta 2017 na pobudo Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije. Dan čebel so na prav poseben način obeležili v naravnem parku ob Soči med Rojcami in Štandrežem: sadili so drevesa in medonosne rastline ter spoznavali čebelji svet. Rastline - sivko, rožmarin, žajbelj ipd. - so v velikem številu darovali občani.

Dogodka, ki ga je priredil odbor Prijateljev soškega parka (Amici del Parco naturale sull’Isonzo di Campagnuzza – Sant’Andrea) se je udeležilo lepo število odraslih in otrok iz osnovnih šol Ferretti z Rojc in Erjavec iz Štandreža. Učenci slovenske šole so mnoge medonosne rastlin že posadili tudi na šolskem dvorišču. »Svetovni dan čebel je zelo lepa zamisel, ki se je porodila pred leti z namenom, da bi opozarjala in spominjala na pomen teh žuželk, ki so bile do nedavnega pogosto smatrane za nadležne,« je povedal odbornik za okolje Francesco Del Sordi, ki je navzoče pozdravil v imenu goriške občinske uprave. Zahvalil se je Giuseppeju Sansoneju, sodelavcu in koordinatorju Prijateljev parka, ki vanj vlagajo kar nekaj truda.

Čebelja pot in kultura

Poleg Občine Gorica in Prijateljev parka so pri organizaciji dogodka sodelovali tudi zveza Legambiente, naravoslovni muzej in društvo Comel, EkoŠtandrež, projekt Čebelja pot in kmetija La Raganella iz Krmina. V uvodni predstavitvi je spregovoril tudi geolog Giuliano Spangher, ki je predstavil delovanje muzeja Comel. Le-ta je v zadnjem letu gostil nekaj dogodkov in razstav, povezanih s čebelami, med drugim tudi razstavo panjskih končnic, ki bo na ogled le še nekaj dni, in razstavo zgodovine čebelarstva.

Besedo je nato prevzela občinska svetnica Nicol Turri in predstavila projekt Čebelja pot, ki predvideva urejanje cvetlične poti, s katero bi pomagali preživetju ne le čebel, ampak tudi vseh drugih opraševalnih žuželk.