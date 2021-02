Snujejo spletno izložbo mestnih trgovin

Goriška občina snuje spletno izložbo komercialnih, obrtniških in storitvenih dejavnosti v mestu, h kateri je povabila več kot 700 podjetij iz omenjenih kategorij. Trgovine, obrtnike, storitve ter lokalne izdelke bodo promovirali preko spletne strani in aplikacije.

»V teh dneh smo s pomočjo osebja v uradih za produktivne dejavnosti preko elektronske pošte stopili v stik z vsemi lastniki podjetij, trgovin, obrtniških dejavnosti. Zbiramo namreč podatke, s katerimi bomo zgradili spletno izložbo za trgovine in storitve, preko katere bodo lahko tako Goričani kot turisti imeli vpogled v vse to, kar mesto nudi, razporejeno tako po tipu dejavnosti kot po kraju, kjer se nahaja,« razlaga odbornik za produktivne dejavnosti Roberto Sartori. Vsi podjetniki bodo prejeli vprašalnik o svoji dejavnosti, ki ga lahko izpolnijo in vrnejo na elektronski naslov info@letsgo.gorizia.it, oz. jih bodo po telefonu poklicali iz pristojnih uradov. Sartori poziva vse prejemnike pisma z občine, naj sodelujejo in čim prej posredujejo odgovore na vprašalnik, saj čim bodo na občini prejeli informacije, prej bodo lahko naložili čim bolj popolne podatke na spletno izložbo.