Sodna palača bo »oživela«

S pandemijo novega koronavirusa so se v zadnjih tednih morali soočati tudi sodniki in osebje goriškega sodišča. Čeprav so vrata stavbe v Ulici Nazario Sauro formalno ostala vedno odprta, so bili hodniki večinoma prazni: z izjemo neodložljivih obravnav je bila namreč v sodni palači prekinjena vsaka dejavnost.

»V današnjem stanju so prišle na dan velike tehnološke pomanjkljivosti, ki so sicer značilne za celo državo. Začeti moramo razmišljati o uporabi tehnologije tudi znotraj sodnega sistema,« razmišlja Giovanni Sansone, predsednik goriškega sodišča. Vprašali smo ga, ali odločitev o zaprtju vseh sodišč po Italiji pomeni, da njihovo delo ne sodi med temeljne dejavnosti v državi. »Odločitev so sprejeli o Rimu, z njo se ne obremenjujem. Razmišljati je treba globalno. Raziskave kažejo, da je učinkovit sodni sistem v neki državi tesno povezan z ekonomijo: vreden je lahko dober odstotek BPD-ja,« dodaja predsednik. Med časom epidemije sodniki sicer niso mirovali: s svojega doma so še naprej delali in si prizadevali za odpravljanje sodnih zaostankov, s pomočjo računalnikov so se tudi povezali z odvetniki in z javnimi tožilci, kar pa je le delno omililo posledice krize. Odvetniki na primer poudarjajo, da se bo kljub naporom sodni zaostanek povečal.

Delni povratek k normalnosti bodo pričakali danes, ko se bodo na sedežu sodišča zopet začele obravnave. Kot v vseh javnih prostorih bo tudi v sodnih dvoranah treba spoštovati varnostne predpise za zajezitev koronavirusa. »Izredno bomo pazljivi na medsebojne stike in na spoštovanje varnostne razdalje. Da bi ne prišlo do množičnega čakanja pred pisarnami, bomo omejili vstope, kakor se že dogaja na primer v bankah, kjer je mogoče vstopiti le po dogovoru. Vstopila bo lahko le po ena oseba,« navaja Giovanni Sansone.Predsednik sodišča je sicer v prejšnjih dneh že nastopil v medijih, rekoč, da je v času koronakrize po vsej verjetnosti prišlo do številnih neizpolnitev oziroma kršitev pogodbenih obveznosti: ali bo posledica tega bliskovit poskok števila tožb? »Odgovora žal nimam, a upam, da ne bo tako. Menim, da je medsebojno sodelovanje v dobri veri v tem času ključnega pomena. Če sem prejšnji mesec na primer kupil in plačal določeno količino blaga, ki mi še ni bila dostavljena, moram razumeti, da so bile razmere izredne: trgovine so bile zaprte, prevozi okrnjeni, tako da ni nujno, da je prodajalec kriv. V taki situaciji bo koristno priti do novega sporazuma, ne pa sprožiti sodni postopek za vsako malenkost. Tudi sodniki imamo pri tem ključno vlogo: posredovati moramo med sprtima strankama, tako da bosta z našo pomočjo lahko prišli do novega dogovora,« razmišlja Giovanni Sansone.