Šoli Otona Župančiča državna nagrada (video)

Prvo mesto! Slovenska osnovna šola Otona Župančiča iz Gorice je zmagovalec letošnjega računalniškega natečaja Premio scuola digitale, ki ga razpisuje italijansko ministrstvo za šolstvo. Nagrajevanje je potekalo danes po spletu. Žirijo je med projekti, ki so jih pripravile šole iz cele Italije, najbolj prepričala računalniška igrica Čarovnik podnebja - Il mago del clima, ki so jo v šolskem letu 2018/2019 pripravili učenci takratnega 3. razreda osnovne šole Otona Župančiča. Že lani so se učenci po mentorstvom programerke in predstavnice staršev Sare Scarazzolo ter razredne učiteljice Anne Roversi z omenjeno videoigrico uvrstili na drugo mesto državne olimpijade iz reševanja in kodiranja v Ceseni, danes pa so bili deležni še pomembnejšega priznanja. Nagrada znaša 10.000 evrov.

Spodaj na ogled predstavitev računalniške igrice Čarovnik podnebja - Il mago del clima in današnja oddaja z nagrajevanjem.