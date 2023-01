Šolske stavbe čakajo infrastrukturna dela, pogrešajo redno vzdrževanje

Goriška občina se je v zadnjih letih lotila obširnega programa za prilagoditev šolskih stavb novi zakonodaji, predvsem protipotresni in protipožarni, ter za povečanje energetske učinkovitosti. Največje investicije v naslednjih treh letih zadevajo osnovni šoli Ferretti v Ulici Zara in Ungaretti pri Sv. Ani, med obsežnejše načrte pa spada še prilagoditev protipotresni zakonodaji osnovne šole Rismondo in jasli Incantatempo na Drevoredu Virgilio (720.000 evrov), ki jih obiskuje 60 malčkov. V vseh teh primerih se bo med deli postavil problem začasne selitve otrok. V ta namen je občina že leta 2021 začela obnavljati nekdanjo šolo De Amicis v Ločniku, dela pa potekajo zelo počasi.

Tudi šole s slovenskim učnim jezikom se bodo morale prej ali slej soočiti s temi težavami. V letu 2020 je občina že prilagodila protipotresni zakonodaji stavbi vrtcev Ringaraja v Gorici in Pika Nogavička v Štandrežu, junija 2021 pa so se v stavbi osnovne šole Otona Župančiča začela dela za povečanje energetske učinkovitosti, ki se še vedno niso zaključila. Dela povzročajo nevšečnosti, pouk pa je, razen zamude na začetku lanskega šolskega leta, vseskozi potekal v prostorih šole.

V naslednjih letih se bo ravnateljstvo Večstopenjske šole Gorica še ukvarjalo z gradbenimi deli na šolskih stavbah. Prva bo na vrsti osnovna šola Josipa Abrama v Pevmi, ki jo bodo prilagodili protipotresni zakonodaji. Načrtovanje naj bi speljali v teku tega leta, dela pa v naslednjih letih. Predvidevajo, da bodo v dela vložili okoli 400.000 evrov. Enako velja za osnovno šolo Frana Erjavca v Štandrežu: v tem primeru pa bodo načrtovanje speljali v letu 2024, dela pa kasneje. V istem letu bodo načrtovali tudi protipotresno prilagoditev vrtca Pikapolonica v Pevmi. Vsi trije posegi naj bi zahtevali selitev za eno celo šolsko leto.

Problem je redno vzdrževanje

Da so prostori, v katerih se šolajo malčki, osnovnošolci in nižješolci večstopenjske šole potrebni pozornosti, vsekakor potrjuje ravnatelj Davide Clodig. »Zadovoljen sem, da bodo poskrbeli tudi za naše šole. Pogrešamo sicer redno vzdrževanje za kopico manjših težav, ki se pojavljajo v vseh stavbah. V vrtcu Ringaraja, na primer, je ob močnejših nalivih voda pronicala v notranjost. Občino na to opozarjam že dalj časa in obljubljajo nam, da bo rešeno, vendar obljube trajajo že dolgo. Veseli me, da bodo na primer prenovili vrtec v Pevmi, saj je stavba res zelo zanemarjena. V marsikaterem primeru gre za malenkosti, vendar na naša opozorila ni odziva,« pravi Clodig.