Šolstvu je posvetila življenje

Na Goriškem je odjeknila žalostna vest, da je danes ponoči umrla Miroslava (Mirka) Braini, dolgoletna ravnateljica in še prej učiteljica na slovenskih šolah na Goriškem in Tržaškem. Njeno srce je prenehalo biti danes ponoči v goriški bolnišnici, kjer so jo zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja sprejeli na zdravljenje prejšnjo nedeljo. 9. februarja bi dopolnila 77 let.

Mirka Braini je šolstvu posvetila življenje. Kariero je začela 10. januarja 1972, ko je kot učiteljica bila poverjena za pošolski pouk v Štandrežu. Nato je nekaj let poučevala na nižji srednji šoli v Gorici, leta 1974 pa je dobila delovno mesto na osnovnih šolah in nastopila službo v Števerjanu. Nižja srednja šola se ji je prirasla k srcu; po Števerjanu je zato še eno leto preživela med srednješolci. Leta 1981 je bil razpisan natečaj za ravnatelje. Brainijeva ga je uspešno opravila. Septembra 1981 je začela ravnateljevati na didaktičnem ravnateljstvu v Doberdobu. Ravnateljstvo v ulici Brolo v Gorici je prevzela leta 1984, ko je nasledila Milana Brešana. Istočasno je še dve leti ohranila regenco v Doberdobu. V šolskem letu 1985-86 jo je ravnateljevanje popeljalo na Tržaško, kjer ji je bilo deset let zaupano didaktično ravnateljstvo pri Sv. Ivanu, nato v letu 1992-93 ravnateljstvo na Opčinah. Ves čas je bila tudi ravnateljica v Gorici, tako tudi v šolskem letu 2000-01, ko je postala prva ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob.

»Kakovostno rast slovenske šole v Gorici je omogočilo predvsem njeno odpiranje in sodelovanje z našimi društvi, krovnima organizacijama in starši. Zaslugo zato, da so naše vzgojne ustanove postale mikavne celo za italijanske družine, imamo vsi: priznanje, ki mi ga izročate, je ne nazadnje nagrada za naše učitelje, ki neutrudno delajo v zakulisju, zahvala pa gre tudi neučnemu osebju,« je dejala Brainijeva po upokojitvi leta 2008, ko sta ji krovni organizaciji SKGZ in SSO včeraj zahvalili za dolgoletno požrtvovalnost. Leto kasneje (2009) je za zasluge na področju razvoja slovenskega šolstva v Italiji prejela tudi nagrado Republike Slovenije na področju šolstva, nekaj let kasneje pa še nagrado Klas.