Sončna energija naj bi prispevala k boljšim rezultatom

Novinarka Milena Gabanelli je v ponedeljek svojo rubriko Dataroom, ki jo objavlja vsedržavni dnevnik Corriere della Sera, posvetila podjetjem v javni lasti, ki poslujejo tako slabo, da bi jih morali čim prej zapreti. Med njimi se je znašla tudi družba Aeroporto Duca d’Aosta (ADA), ki upravlja goriško letališče.

»Članek temelji na starih podatkih, in sicer iz obdobja pandemije covida-19, ko je družba ADA zelo trpela, saj se je znašla z nespremenjenimi stroški in hkrati brez prihodkov,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna in napoveduje, da se bodo razmere na goriškem letališču spremenile, ko bodo zgradili novo sončno elektrarno, ki bo ob energetski tranziciji zagotavljala družbi ADA pomemben priliv finančnih sredstev. Družba ADA bo po županovih besedah poleg tega na podlagi nove zakonodaje oproščena plačevanja še nekaterih drugih pristojbin, kar bo ravno tako prispevalo k izboljšanju njenega poslovanja.

Milena Gabanelli je v svojem članku opozorila, da 559 od skupno 3240 podjetij v javni lasti, ki jih je vzelo pod drobnogled ministrstvo za ekonomijo, nima zaposlenih, medtem ko jih 327 ima več upraviteljev kod uslužbencev. V rdečih številkah jih ne nazadnje posluje 287. V članku je glede goriškega letališča zapisala, da ga goriška občina ohranja pri življenju, čeprav ga uporabljajo samo za nekaj zasebnih letov. Poleg župana smo za pojasnila zaprosili tudi predsednika družbe ADA Antonina Vivono, ki nam je povedal, da je postopek za izgradnjo sončne elektrarne v polnem teku.