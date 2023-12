Sonji Maligoj izročili letošnji Klas

Na štandreškem trgu so v nedeljo podelili tradicionalno nagrado Klas, ki jo je letos prejela Sonja Maligoj z Jeremitišča. Uvodoma je navzoče nagovoril predsednik društva sKultura 2001 Marjan Brescia, zatem je življenjepis nagrajenke prebral Matej Klanjšček.

Sonja Maligoj se je rodila leta 1943 v Števerjanu, ki je takrat spadal pod Kojsko. Prvotno je bilo njeno ime Fides, ki si ga je kasneje spremenila v Sonjo. Zaposlena je bila pri Škorjancu v Štandrežu, ki je prevažal zelenjavo v Trst, kasneje pa v tovarni v Podgori. Leta 1962 se je omožila z Radom Paulinom in se preselila na Jeremitišče. Ker se je družina povečala, sta se leta 1971 preselila v novo hišo na Tržaški cesti, nedaleč od Jeremitišča. V zakonu sta se jima rodila Miriam in Franko. Sonja in Rado sta se s kmetijstvom, predvsem z razno zelenjavo. Obdelovala sta petnajst njiv, v hlevu sta imela do 25 glav živine.

Kiparka in likovnica

Sonja Maligoj je tudi umetnica, kiparka in likovna oblikovalka. S kiparstvom se ukvarja pri izdelovanju lesenih jaslic. Razne pastirje in živali izdeluje iz raznih vrst lesa in so visoke od enega metra do poldrugega metra. Prve jaslice je postavila leta 2001 pod murvo na Jeremitišču in jih tudi razsvetlila. Domačini so takrat okrasili tudi veliko smreko, ki jo je darovala Mestna občina Nova Gorica. Prvotnim figuram vsako leto dodaja po tri nove pastirje in ovce, tako da se je do danes zbrala cela čreda ovac s pastirji. Jaslice so tudi romale v razne kraje. Največkrat so jih postavili na Jeremitišču, nato na trgu v Štandrežu, v Ceglem na Krminskem in v občinskem parku v Gorici. Njena dela so bila razstavljena tudi na prefekturi v Gorici. Poleg kiparstva je Sonja ustvarila veliko lepih likovnih del, za katere črpa navdih iz kmečkega življenja. Najraje upodablja cvetje v naravi, pri srcu so ji tudi sončnice. Po upokojitvi se je udeleževala raznih tečajev risanja v raznih tehnikah. Rada riše predvsem na platno, pa tudi na les in steklo. Iz gosjih jajc vrta tudi lepe dekorativne elemente.

Utemeljitev je prebrala Erika Nardin, nakar so izročili priznanje Sonji Maligoj, ki se je vsem zahvalila za prijetno presenečenje, ki ga ni pričakovala. V imenu goriške občine je bila navzoča občinska odbornica Silvana Romano.