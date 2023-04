Sosedje in sovaščani so jima poklonili nova prstana

Sosedje in sovaščani so jima poklonili nova poročna prstana, potem sta na svojem domu doživela tatinski obisk. Tatovi so v dom Danile in Ernesta Quinzija v Jamljah vlomili sredi februarja v dopoldanskih urah.

»Mož je šel na sprehod, medtem ko sem jaz zlagala drva na dvorišču. Vhodnih vrat nisem zaklenila, saj sem bila vendarle doma,« je februarja za naš dnevnik povedala gospa Danila, ki je prepričana, da so jo tatovi opazovali, nakar so počakali na pravi trenutek, da so preskočili dvoriščno ograjo in zlezli v stanovanje. »Z drvmi sem napolnila samokolnico in se z njo odpravila na drugo stran dvorišča, da bi jih zložila. Vse skupaj je verjetno trajalo kakih deset minut. To mojo kratko odsotnost na prednji strani dvorišča so očitno tatovi izkoristili in vstopili v hišo,« je še povedala naša sogovornica in pojasnila, da so se tatovi odpravili naravnost v prvo nadstropje.

Premetali so spalnico in v enem izmed predalov odkrili zlatnino, v drugi sobi so našli še denarnico in iz nje ukradli gotovino. Osebnih dokumentov niso odnesli. Ko se je gospa vrnila v hišo, je takoj razumela, da se je nekaj zgodilo. Nemudoma se je odpravila v spalnico in ugotovila, da so tatovi pobrali nekaj gotovine in še zlasti vso zlatnino - spomine, ki jih je nameravala podariti svojim otrokom.

Dogodek je poleg Danile in Ernesta prizadel tudi sosede, ki so kmalu zatem sprožili nabirko, pri kateri so sodelovali še nekateri sovaščani - skupno se je nabralo okrog trideset domačinov. Z zbranim denarjem so kupili dva nova poročna prstana, ki sta ju Danili in Ernestu izročili v soboto, 1. aprila, tako da sta zakonca začetno mislila, da gre za prvoaprilsko šalo. Sovaščani so poskrbeli tudi za prigrizek in zdravico, nekateri izmed njih so zaigrali tudi na harmoniko, tako da je bilo nadvse veselo. Danila in Ernest, ki sta lani praznovala zlato poroko, sta seveda hvaležna vsem sosedom in sovaščanom, ki so jima pripravili tako lepo presenečenje.