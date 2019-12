Sovodenjska občina bo izstopila iz družbe, ki upravlja letališče

Sovodenjska občina bo izstopila iz družbe Duca D’Aosta, ki upravlja goriško letališče. Druge izbire v tem trenutku pravzaprav nima, v prihodnjem letu pa bo sovodenjski župan Luca Pisk poiskal institucionalno pot za odkup minimalnega deleža od goriške občine in ponovno vključitev med delničarje. Iz Sovodenj pa bodo lahko na dogajanje v zvezi z letališčem vplivali z urbanističnega vidika, na primer preko sprememb regulacijskega načrta.

Na ponedeljkovem zasedanju sovodenjskega občinskega sveta so svetniki soglasno sprejeli sklep, s katerim so vzeli na znanje, da zaradi postopkov in rokov, v teku katerih bi moral občinski svet odločati o dokapitalizaciji letališke družbe, občina dejansko ni mogla sodelovati pri dokapitalizaciji.