Sovodenjski poštni urad od srede zaprt

V sredo, 17. septembra, bodo poštni urad v Sovodnjah (Prvomajska ulica 140) začasno zaprli za javnost. Kot pojasnjujejo na občinski spletni strani, je zaprtje nujno zaradi del, ki bodo omogočila izvedbo projekta za digitalno državljanstvo Polis. Do ponovnega odprtja urada se lahko sovodenjski občani obrnejo na goriški poštni urad na Verdijevem korzu 33, ki je odprt od ponedeljka do petka od 8.20 do 19.05 ter ob sobotah od 8.20 do 12.35. Tu bodo lahko dvignili pakete in neprevzeto pošto ter opravili postopke, ki so vezani na poštni urad, pri katerem je odprt račun.