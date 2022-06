Spet čas za praznik češenj

Praznik češenj se po dveh izrednih letih, ki sta narekovali drugačni izvedbi tega največjega briškega dogodka, vrača na stare tirnice. Letošnja izvedba bo že 56. in prinaša dvodnevno dogajanje, ki se bo odvijalo v soboto in nedeljo, 4. in 5. junija. Organizatorji bodo dogajanje razpršili na več briških vasi.

Sobotni program se začenja z jutranjim štartom 26. kolesarskega maratona Junaki vinogradov od Ljubljane do Goriških Brd. Dogodek organizira Klet Brda, kjer pričakujejo, da bodo letos presegli število tisočih udeležencev. Delež startnin bodo podarili v dobrodelne namene. V Šmartnem in Gonjačah bodo med 10. in 19. uro na voljo stojnice s češnjami in lokalnimi izdelki, hrano in pijačo, obiskovalce bodo zabavali poulični glasbeniki, na voljo bodo razne delavnice in degustacije. Na Dobrovem bo na ogled tradicionalna razstava češenj, ob 13. uri pa si bo moč ogledati umetniško instalacijo in glasbeni nastop Bora Zuljana. Ob 22.10 bo na Štalonih koncert s skupino Atomik harmonik in posebnim gostom Damjanom Murkom. Nedeljski program se začenja ob 7.30 s pohodom Od češnje do češnje s startom izpred Kleti Brda na Dobrovem. Priljubljenega 11-kilometrskega pohoda se vsako leto udeležuje več kot tisoč pohodnikov, ki na poti okušajo domače jedi in si ogledujejo kulturno dediščino. V Šmartnem in Gonjačah bodo prav tako med 10. in 19. uro stojnice z raznimi dobrotami, na Dobrovem pa razstava češenj. Klet Brda bo med 13. in 20. uro gostila osrednji dogodek ob prazniku češenj: tradicionalno povorko z etnološkimi vozovi, ki bo sledila županovemu nagovoru ob 15. uri. Na Gradu Dobrovo bo ob 21. uri romantični koncert z Giannijem Rijavcem.

V preteklih dneh so Brici, kot običajno, pripravili tudi več t. i. mini Praznikov češenj. Vsako leto se s tem priljubljenim sadežem odpravijo k Vrbskemu jezeru, v Beljak in Celovec. »Na tem tržišču smo si ustvarili že veliko prepoznavnost. V beljaku je bila v dveh urah prodana cela tona češenj. Zamejska skupnost v Avstriji je naš velik ambasador,« poudarja Tina Novak Samec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem, šport in mladino Goriška Brda.