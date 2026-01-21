Spet se bosta preizkusila v vlogi baklonoscev

V vlogi baklonoscev se bosta dvajset let po olimpijskih igrah v Turinu ponovno preizkusila goriška zakonca Damiana Cescutti in Alessandro Bonfanti. Olimpijsko baklo bosta nesla med goriško etapo dolge poti do Milana in Cortine, ki bo na sporedu v soboto, 24. januarja.

»Pred turinskimi zimskimi olimpijskimi igrami sem na spletu zasledila, da so Coca Cola in še nekateri pokrovitelji iskali baklonosce. Z možem sva se takoj prijavila in zatem bila izžrebana,« nam je včeraj pojasnila Damiana Cescutti, sicer trenerka in odbornica goriškega športnega združenja Olympia.

Pred dvajsetimi leti so organizatorji olimpijskih iger v Turinu za prenos bakle prosili za pomoč tudi razne športne organizacije. Med njimi se je znašlo tudi Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, tako da je bilo naposled med baklonosci še nekaj drugih pripadnikov slovenske narodne skupnosti.

»Čeprav sem baklo nosila pred dvajsetimi leti, se mi zdi včeraj, saj je bilo izredno lepo. Meni in možu so dodelili trasi med Ronkami in Foljanom-Redipuljo, mož mi jo je predal ravno na meji med občinama. Ob cesti se je zbralo veliko ljudi, vendar jih nisem poznala, tokrat bo drugače, saj bova tekla v središču Gorice,« pravi Damiana Cescutti in pojasnjuje, da je pred dvajsetimi leti z baklo morala preteči 300-metrsko razdalo. »Organizatorji so nam rekli, da moramo predvideni odsek preteči v minuti in pol. Opravila sem nekaj treningov, da bi odsek pretekla v predvidenem času, vendar sem ob prevzemu bakle pomislila, da se mi kaj takega ne bo več zgodilo, zaradi česar sem upočasnila korak in uživala z baklo v rokah,« pojasnjuje naša sogovornica in poudarja, da je rojena v olimpijskem letu, da je bila njena mama profesorica telesne vzgoje in da so doma vedno spremljali zimske in poletne olimpijske igre. »Med vsako olimpijado je domači televizor vedno prižgan ne glede na šport.«

Damiana Cescutti je med lanskim letom spet naletela na oglas pokrovitelja, podjetja Coca Cola, ki je iskalo baklonosce za letošnje zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini. »Izpolnila sem spletno anketo in oktobra so mi sporočili, da sem bila spet izbrana. Ravno tako je bil izbran tudi moj mož, vendar tokrat si bakle ne bova predala. Mož jo bo nosil nekje pri Trgu Evrope / Transalpina, jaz pa na Korzu Verdi, predvidoma ob 12.07 bom baklo prevzela nekje pri trgovini OVS, nosila bom številko 21. Pred dvajsetimi leti so organizatorji stopili v stik z baklonosci preko telefona, danes je vsa komunikacija potekala po elektronski pošti. V soboto bova preverila, ali bi lahko moj mož zamenjal traso, tako da bi mi tudi tokrat predal baklo. Bomo videli, če se bo dalo,« razlaga Damiana Cescutti in napoveduje, da bodo letos baklo nosili vsak po 200 metrov. »Od organizatorjev bomo dobili trenerko, kapo in rokavice; opreme ne bomo plačali in nam bo ostala v spomin, podobno kot pred dvajsetimi leti, ko ravno tako nismo ničesar plačali. Pred olimpijskimi igrami v Turinu si lahko tudi odkupil baklo, prodali so ti jo za 350 evrov, z možem je sicer takrat nisva kupila. Baklo bo baje mogoče odkupiti tudi letos, vendar bo precej dražja. Če se ne motim, bo stala 1400 evrov brez davka na dodano vrednost,« pravi naša sogovornica in pristavlja, da za vložitev prijave ni bilo potrebno zbirati kakšnih »pik«, kot se včasih dogaja za nagradne igre; dovolj je bilo izpolniti prijavnico na spletu in čakati na odgovor, pri čemer je bilo sodelovanje popolnoma brezplačno.

Imena še niso znana ...

Seveda nas je zanimalo, če naša sogovornica ve, kdo so ostali baklonosci. »Poleg mene in mojega moža vem, da bo baklo nosil goriški plavalec Luca Da Prato. Za ostale pa ne vem,« pravi Damiana Cescutti. Ravno tako ne vedo, kdo bodo ostali baklonosci, niti na goriški občini. »Zaradi varovanja zasebnih podatkov nam organizatorji niso sporočili imen baklonoscev. Kdo so, bomo izvedeli v soboto zjutraj, ko se bomo pred prehodom bakle z njimi sestali na občini,« razlaga goriški občinski odbornik Giulio Daidone.

Medtem ko so pred dvajsetimi leti baklonosci pretekli celo razdaljo med posameznimi kraji, tako da so tekli tudi na odsekih med naselji, kjer običajno ni bilo žive duše, letos bakla potuje tudi z avtomobilom. Baklonosci jo v bistvu nosijo le v naseljih oz. preko posebno zanimivih območij. Odločitev je posledica posledica ostrejših varnostnih predpisov v primerjavi z zimskimi olimpijskimi igrami v Turinu leta 2006.