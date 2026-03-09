VREME
DANES
Ponedeljek, 09 marec 2026
Iskanje
Kronika

Avtocesto A4 ponovno zapirajo v obe smeri

Po trčenju tovornjaka, ki je prevažal nevarni tovor v tovornjak cisterno

Spletno uredništvo |
San Donà |
9. mar. 2026 | 17:08
    Avtocesto A4 ponovno zapirajo v obe smeri
    Prizorišče nesreče nax avtocesti A4 (AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO)
Dark Theme

Avtocesto A4 so na odseku med Meolom in San Donajem ob 17. uri ponovno zaprli v obe smeri zaradi odpravljanja posledic dopoldanske nesreče. Tovornjak, ki je prevažal nevarni tovor fenola, je trčil v tovornjak cisterno, ki je bil ustavljen na odstavnem pasu.

Fenol bodo spravili v drugo cisterno, ki je prispela na mesto. Med prekladanjem strupenega tovora bo avtocesta zaprta v obe smeri. Šele po delni izpraznitvi tovornjaka s priklopnikom bo posredoval žerjav, ki ga bo izravnal in bodo lahko nadaljevali z odstranjevanjem posledic nesreče.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: