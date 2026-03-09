Med otroki in mladimi krepili vrednote miru

V Novi Gorici se je v prejšnjih dneh s prireditvijo Mir ima talent uspešno zaključil projekt Living Peace, ki povezuje več kot tisoč šol in vrtcev po celem svetu. Njegov glavni namen je izboljšati medsebojne odnose v razredih s strpnostjo, sočutjem in podporo, skratka z vzgojo za mir, vrednoto, ki je v današnjih časih še kako pomembna.

Na Goriškem je med šolskim letom enajst šol združilo moči v mednarodnem projektu Living Peace ter med otroki in mladimi krepilo vrednote miru, sodelovanja in medsebojnega spoštovanja. Med udeleženci sta bili tudi večstopenjski šoli iz Doberdoba in iz Gorice.

Prijazne besede, lepa dejanja

Projekt Living Peace je mreža, ki povezuje učitelje in vzgojitelje, otroke in starše vse s skupnim ciljem, da bi živeli mir, da bi sprejemali in bili sprejeti. Na šolah so med letom potekale različne aktivnosti. Med temi je osnovna metoda kocka miru, na kateri so zabeležena gesla prijaznih besed, lepih dejanj, vaj za sproščanje in podobno. Ko otrok na začetku tedna vrže kocko, si prizadeva, da cel teden upošteva navodila lepih besed, miru in spoštovanja ter postane prijaznejši; tako obenem gradi v razredu občutek povezanosti in pripadnosti.

Na prireditvi Mir ima talent, ki je potekala konec februarja v telovadnici osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici so nastopile šole iz Bovca, Nove Gorice, Vipave in Ajdovščine. Slovenske šole v Italiji so predstavljali otroci tretjega, četrtega in petega razreda osnovne šole Prežihovega Voranca iz Doberdoba, ki so med svoje dejavnosti v zvezi s projektom za mir so vključili tudi petje. Pod mentorstvom Lucije Lavrenčič so se naučili Kupperjevo pesem Otroci enega sveta, ki ravno tako govori o strpnosti, spoštovanju in prijateljstvu. Samo otroci lahko gradijo pristne mostove prijateljstva za boljši svet.

Na prireditvi, ki je potekala pod budnim očesom glavne pobudnice projekta Petre Vončina, se je vsaka šola predstavila s svojo plesno ali pevsko točko, zaključila pa se je s skupno pesmijo Pesem srca. Celotnemu programu je prisostvoval tudi predsednik projekta Living Peace Carlos Palma iz Španije, ki je na začetku nagovoril vse nastopajoče. Ob zaključku pa je izbral skupno pesem - Pesem srca, ki so jo skupaj peli vsi udeleženci projekta in jih bo zdaj predstavljala na mednarodni ravni.