V Vicenzi raj za ljubitelje ročnih del

Skupina dvajsetih radovednih ustvarjalk iz Kulturnega društva Sovodnje se je konec februarja odpravila na strokovno-družabno ekskurzijo v Vicenzo. Njihov cilj je bil spomladanski sejem Abilmente, ki velja za pravi raj za ljubitelje ročnih del in kreativnega snovanja, tako ga vsako leto obišče množica ljudi iz bližnjih in tudi bolj oddaljenih krajev.

Že med vožnjo z avtobusom je vladalo živahno vzdušje. Potnice je vodila radovednost, v pogovorih pa so že nastajali prvi načrti za nove projekte. Sejem jih ni razočaral: bogata ponudba razstavljavcev je nudila vpogled v najrazličnejše tehnike, od vezenja, kvačkanja in pletenja do šivanja, »patchworka«, risanja, oblikovanja nakita in še mnogo več.

Medtem ko so nekatere udeleženke na stojnicah iskale nove materiale in praktične nasvete, so se druge preizkusile na ustvarjalnih delavnicah in pod mentorstvom strokovnjakov pilile svoje znanje. Ob vsem tem je bilo prijetno slišati tudi slovensko besedo, saj sejem v Vicenzi tradicionalno privablja številne obiskovalce in obiskovalke z vseh koncev Slovenije.

Čas med razstavnimi prostori sejemskega razstavišča v Vicenzi je hitro minil, pot domov pa je bila posvečena izmenjavi vtisov in svežih idej. Članice Kulturnega društva Sovodnje so se vrnile domov polne novega elana in ustvarjalne energije, njihovo navdušenje pa je najboljša popotnica za naprej – v društvu namreč že zdaj načrtujejo jesenski povratek v Vicenzo.