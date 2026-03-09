Zapori ne rešujejo družbenih problemov, tudi ne spolnega nasilja

Dan feminističnega boja - oziroma niz protestov ob mednarodnem dnevu žensk - je v Trstu letos trajal nekoliko dlje. Včerajšnjemu shodu je danes sledila novinarska konferenca-protest pred tržaškim zaporom za pravice zapornic.

Včeraj popoldne je tržaške ulice preplavil protestni feministični shod, ki ga je sklicalo združenje Non una di meno. »Če ni soglasja, je posilstvo, če ni upora, je diktatura,« to geslo je bilo napisano na prvem transparentu, za njim je korakalo več kot tisoč ljudi. Parole proti patriarhatu je bilo slišati na poti protestnega sprevoda od Trga Hortis do Trga Oberdan, torej po dobrem delu tržaškega mestnega jedra.

Organizatorke so sicer sprva zasnovale malce daljšo traso sprevoda, pred prihodom na Trg Oberdan so nameravale zaviti v Ulico Coroneo do tržaškega zapora. Na kvesturi so to prepovedali, po navedbah organizatork so se policisti sklicevali na nevarnost za javni red. Skupina protestnikov je včeraj vseeno ubrala pot s Trga Oberdan proti zaporu, zapornicam so hoteli izraziti solidarnost, a jih je policija »arbitrarno legitimirala«.

»Očitno mora ostati zapor skrit, a pred očmi vseh,« je bilo zato slišati danes dopoldne, ko je tržaška sekcija Non una di meno z odborom za zaščito družinskih svetovalnic ter organizacijo za pravice prostitutk Stella polare sklicala protestno novinarsko konferenco. Predstavnica feminističnega kolektiva Non una di meno je opozorila, da zapori ne rešujejo družbenih problemov, kritizirala je tudi prenapolnjenost italijanskih zaporov. Italija stremi očitno po sistemu, kjer je edino pomembno, da se ljudi zapre in nato »odvrže ključ«.