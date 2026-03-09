Slovenska vlada s posegom v trošarine ublažila podražitev pogonskih goriv

Cene pogonskih goriv se bodo opolnoči zvišale, vlada pa je z današnjim znižanjem trošarin rast cen nekoliko ublažila. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za tri cente na 1,466 evra, liter dizelskega goriva za 6,3 centa na 1,528 evra in liter kurilnega olja za 8,8 centa na 1,159 evra.

Nove cene bodo veljale do vključno 23. marca 2026, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Če cen ne bi regulirali in trošarin ne bi znižali, bi bilo po ocenah za liter 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina treba odšteti okoli 1,576 evra, za liter dizla okoli 1,702 evra, za liter kurilnega olja pa približno 1,342 evra.

To po izračunih ministrstva pomeni, da bo uporabnik pri 50 litrih bencina prihranil približno 5,50 evra, pri 50 litrih dizla približno 8,70 evra, pri nakupu 1000 litrov kurilnega olja pa 183 evrov.

Vlada je na dopisni seji trošarino za 95-oktanski bencin znižala na 0,47457 evra za liter (pred spremembo 0,49934 evra), trošarino za dizel na 0,36277 evra na liter (pred spremembo 0,43869 evra) in za liter kurilnega olja na 0,11180 evra (pred spremembo 0,17700 evra).

Cene v Sloveniji bodo tako s torkom še naprej nižje kot v okoliških državah. Čeprav sta tako Hrvaška kot Madžarska cene pogonskih goriv omejili, bo cena v Sloveniji nekoliko nižja. Bistveno večja bo razlika v ceni v primerjavi z Italijo in Avstrijo.