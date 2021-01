Spletna prodaja le delno omilila škodo

Epidemija koronavirusa je v lanskem letu marsikomu prekrižala načrte. Med tiste, ki so najbolj občutili posledice zajezitvenih ukrepov, spadajo tudi briški vinarji. Zaklenjena vrata barov, restavracij in vinotek so namreč neposredno botrovala strmoglavemu padcu prodaje steklenic: najbolj pomemben trg briških vin je namreč tako imenovani Ho.Re.Ca (Hotellerie, Restaurant, Café oziroma hoteli, restavracije in kavarne), na katerem se prodaja približno 90 odstotkov proizvoda. »S tržnega vidika stanje res ni najboljše: čeprav ne razpolagamo še s točnimi podatki, smo v lanskem letu zagotovo zabeležili padec v prodaji. Splet je le delno omilil škodo, saj je največja težava v tem, da se ljudje ne družijo: posameznik, ki je sam na svojem domu, bo bolj težko segel po steklenici vina,« poudarja predsednik konzorcija Collio David Buzzinelli, ki ohranja vsekakor nekaj optimizma. »Lanska letina je po kakovosti grozdja bila dobra, naša vina imajo poleg tega veliko prednost: ohranijo visoko kakovost tudi s “staranjem” v steklenici, jih imeti nekaj časa na zalogi torej ni problem. Ta je pomembna značilnost in velika prednost našega teritorija,« dodaja predsednik konzorcija.

