Spletni nastopi »Komelovcev«

Koncert brez publike. Ni šlo za slabo promoviran ali neprivlačen glasbeni dogodek, vendar za »virtualen« koncert, s katerim so se organizatorji prilagodili koronavirusnemu času. Festival moškega petja, ki je bil napovedan za pomladni čas, vendar so ga nato prenesli, je v Ajdovščini potekal prejšnjo soboto. Priredila sta ga Moški pevski zbor Srečko Kosovel in Občina Ajdovščina, nastopili pa so štirje moški sestavi, med katerimi je bila tudi Fantovska vokalna skupina Emil Komel, ki jo sestavljajo moški člani Mešanega mladinskega zbora Emil Komel iz Gorice. Čeprav le v moški zasedbi, je to bil prvi nastop zbora od 21. februarja. »Že v obdobju “lockdowna” smo bili vseskozi v stiku preko spleta, ko pa je to bilo mogoče, smo ob spoštovanju vseh predpisov ponovno začeli s pevskimi vajami,« pravi dirigent zbora David Bandelj. Pevci so v soboto torej nastopili na odru, pred katerim je zevala prazna dvorana. Festival so prireditelji namreč najprej želeli izpeljati na prenovljenem Lavričevem trgu, slaba vremenska napoved pa je nastope štirih zborov prenesla v Dvorano prve slovenske vlade, in to brez občinstva. Poslušalci so dogodku lahko sledili preko neposrednega spletnega prenosa. (Vokalna skupina Komel od minute 1.02.00)