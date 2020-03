Spodbujajo sistemske projekte

Fundacija Goriške hranilnice, ki ima sedež v Gosposki (Carduccijevi) ulici, je neprofitna ustanova, ki ima kot cilj družbeno in ekonomsko promocijo območja goriške pokrajine. Od maja 2017 jo vodi Roberta Demartin, s katero smo se pogovorili o poslanstvu ustanove, njenem delovanju in projektih, ki jih podpira. Ravno v tem času je Fundacija običajno objavljala razpise, preko katerih je financirala projekte krajevnih neprofitnih ustanov in društev, zaradi izrednega stanja, ki je posledica koronavirusa, pa bodo letos objavo preložili.

Predsednica, kako bi razložili našim bralcem, kaj je Fundacija goriške hranilnice in katera je njena vloga?

Rekla bi, da gre za premoženjski sklad, ki so nam ga zapustili naši predniki in je namenjen financiranju posegov v dobrobit Goriške. Naša naloga je dvojna. Po eni strani ohraniti in po možnosti povečati premoženje, po drugi z dobički financirati dejavnosti na našem ozemlju, upoštevajoč naša statutarna in tudi zakonska določila ter smernice finančnega ministrstva.

Upravitelji se v večji meri ukvarjate z razdeljevanjem prispevkov. Po katerih kriterijih?

Pri tem moramo upoštevati statutarna določila, zakonske omejitve in smernice. Temeljno načelo je, da ne smemo financirati profitnih dejavnosti. Prispevki torej lahko gredo projektom javnih ustanov in neprofitnim zasebnim organizacijam. Teh je sicer ogromno, njihova dejavnost je bogata in razvejana. Zanje vsako leto objavljamo razpise, da bi po čim bolj objektivnih kriterijih nagrajevali kakovostne projekte in predvsem take, ki pustijo neko sled v našem prostoru. V zadnjem času smo se odločili, da bomo spodbujali predvsem sistemske projekte.

Kaj s tem mislite?

V preteklosti se je denar stekal v številne razdrobljene posege, pogosto v kulturne in druge dogodke, ki so morda imeli svojo vrednost, niso pa pustili trajnejšega učinka za rast goriškega prostora. Fundacija je bila tudi preveč vezana na Gorico, medtem ko mora po statutu biti pozorna do celotnega pokrajinskega ozemlja. Zato spodbujamo sistemskost, se pravi take projekte, ki skozi ovrednotenje lokalne kulture, zgodovine in okolja spodbujajo tudi turizem, kvalitetno kmetijstvo, gostinstvo in druge dejavnosti.