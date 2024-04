Praznovanje 25. aprila naj poteka ob sproščenem vzdušju

Kakšno bo vzdušje na letošnji slovesnosti ob praznovanju 25. aprila v Rižarni? Organizatorji dogodkov ob dnevu osvoboditve, ki bodo letos tretjič dopolnili koledar institucionalnih srečanj, upajo, da bo krepko drugačno od lanskega. Takrat je občina omejila število udeležencev na osrednji slovesnosti v Rižarni kar na licu mesta, manifestante, ki so želeli izražati svoj antifašizem, pa so pričakali policisti s pendreki.

»Želimo, da bi letos v ospredju bilo praznovanje dneva osvoboditve in ne pa nevšečnosti, zato smo se sestali z občino in kvesturo in se pogovarjali o tem, kako bo potekala slovesnost v Rižarni,« je dejal tržaški generalni sekretar sindikata Cgil Massimo Marega na včerajšnji predstavitvi koledarja dogodkov na sedežu Vzpi-Anpi , ki sta ga pripravila tržaška sekcija partizanske organizacije in sindikat Cgil v sodelovanju z mnogimi drugimi društvi, organizacijami in strankami. »Ne pozabimo, da je 25. april pravzaprav praznik. Želimo si, da bi bilo takrat vzdušje čim bolj sproščeno,« je poudaril pokrajinski predsednik Vzpi-Anpija Fabio Vallon. Organizatorji so občino pozvali, naj ne bo praznika zaznamovala prisotnost organov pregona v bojni opremi, podpirajo pa svobodo do manifestiranja in protesta. Pri oblikovanju bogatega koledarja dogodkov so sodelovali tudi SKGZ, DS, SKP in drugi.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.