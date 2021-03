»Goriška pokrita tržnica je spomenik, ki mu ni para. Objekt je zaščiten na podlagi odloka ministrstva za kulturne dobrine iz leta 2007. Poudariti velja, da ne gre za običajno poslopje v secesijskem stilu, temveč ga zaznamujejo arhitekturni elementi, ki so bili leta 1927 izredno avantgardni,« poudarja arhitek Francesco Castellan, predsednik goriškega odbora združenja Italia Nostra, ki se vključuje v razpravo okrog (spodletele) obnove in preureditve pokrite tržnice.Castellan opozarja, da se betonska streha objekta navezuje na nemško gibanje Werkebund; trgovine na zunanji strani tržnice pa so zgrajene v neorenesančnem slogu, medtem ko so v secesijskem slogu samo vogali poslopja, ki so iz majolike. »Gre za zelo originalno poslopje; podobnih ni nikjer drugje v deželi in niti v bližnji okolici. Zaradi tega je treba preprečiti katerikoli preureditveni poseg, ki ga predstavijo pod krinko "oživitve". Ugledni zgodovinar Antonio Morassi je trdil, da je specifika goriške umetnosti v spajanju med elementi latinskega in nordijskega sveta. Eden izmed njegovih izrazov je tudi goriška tržnica. Želimo njen videz popačiti ravno v času, ko bosta Gorici Evropska prestolnica kulture?« Castellan opozarja, da je združenje Italia Nostra že pred leti vključilo pokrito tržnico med goriške stavbe, ki jih je treba zaščititi. Celoten seznam je objavljen na tej povezavi.