Spomenik padlim v NOB s Peči stoji že štirideset let

Štirideset let je minilo, odkar so na Peči odkrili spomenik vaščanom, ki so padli v NOB. Domače društvo Vipava in krajevna sekcija ANPI-VZPI sta se odločila, da bosta okroglo obletnico počastila s slovesnostjo, ki bo v soboto, 18. novembra »na Golavnjah«, kot domačini pravijo kraju, kjer je bil spomenik postavljen.

Zamisel, da bi postavili spomenik padlim, se je porodila že leta 1973, ko so nekdanji borci s Peči sklenili, da ustanovijo sekcijo bivših partizanov. Takrat je domačin Oskar Malič zbral petintrideset članov, med katerimi je bilo tudi nekaj mladih, ki so prihajali s Peči, Rupe in Gabrij. Že istega leta so na vaškem prazniku začeli zbirati denar za postavitev spomenika, konkretna akcija pa je stekla v začetku osemdesetih let. Ustanovili so tudi poseben odbor, v katerem je bila prisotna tudi občinska uprava; le-ta je odstopila zemljišče,kjer je bil potem spomenik zgrajen.

Zemeljska obla, znak miru

Načrt je izdelal geometer Ivo Rojec. Osrednji element spomenika je bronasta krogla s premerom skoraj enega metra (izdelalo jo je domače podjetje Franca Čaudka), ki prikazuje zemeljsko oblo kot znak miru in prijateljstva med vsemi narodi na svetu. Za osrednjim elementom stoji betonsko začelje, na katerem so postavili spominsko ploščo.

Za datum odkritja so izbrali 18. september 1983, v počastitev štiridesetletnice Goriške fronte. Tistega dne se je na Peči zbralo veliko ljudi, ki so prišli od vsepovsod. Prisotni so bili slovenski in italijanski župani, občinski zastopniki z onstran meje, senator Nereo Battello, deželna svetnika Darko Bratina in Silvano Pagura, generalni konzul SFRJ v Trstu Drago Mirošič, zastopniki manjšinskih organizacij in partizanskega združenja. Proslavo je vodil Oskar Malič, osrednja govornika pa sta bila predsednik teritorialnega odbora SKGZ Mirko Primožič in zastopnik pokrajinskega vodstva ANPI-VZPI Silvino Poletto. Kulturni program so oblikovali pevke in pevci zborov iz sovodenjske občine pod vodstvom Anteka Klančiča, recitatorji osnovne šole in godba na pihala iz Idrije. Najbolj svečan trenutek je bil, ko je Zorka Cotič, mati padlega partizana, odkrila spomenik, na katerem so vklesane besede pesnika Filiberta Benedetiča: »Pod težkim jarmom črnega terorja / svobode cvet in srčnost neuklonljivih / z življenjem stkali v nova ste obzorja«.

Padlo jih je štirinajst

Krvni davek Peči v boju proti nacifašizmu je bil visok. V vasi je takrat stalo 45 hiš, zrelih moških je bilo 50, kar 30 jih je šlo v partizane. Žrtev je bilo 14: padli so Vinko Cotič, Ludvik Kovic, Albin Ožbot, Silvester Ožbot, Karel Kovic, Marija Petean, Jožefa Marušič, Vilko Peric, Jožef Petejan, Peter Juren, Ivan Čeudek, Jakob Cijan, David Semolič in Franc Blasko.

Sobotna slovesnost se bo pričela ob 11. uri s polaganjem vencev. Pozdravili bodo predsednik KŠD Vipava, Marko Kovic, predsednik krajevne sekcije ANPI-VZPI, Bernard Florenin in župan Občine Sovodnje Luka Pisk. Kulturni del bodo oblikovale domače zborovske skupine, slavnostni govornik bo Marko Marinčič. Proslavi bo sledilo družabno srečanje v športnem centru »na Ronku«, kjer bo tudi slovesnost potekala v primeru slabega vremena.