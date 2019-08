Revija Il Venerdì di Repubblica je danes posvetila reportažo državni meji med Italijo in Slovenijo. Časnikarka Elisa Tasca se je odpravila v Gorico in Topolovo v Benečiji, intervjuvala je razne sogovornike, med katerimi so tudi Sandra Sodini, Nadja Velušček, Anja Medved in Paolo Rumiz. Avtorica članka med drugim ugotavlja, da je spomin na nekdanji »zid« še vedno zelo živ med prebivalci obmejnih krajev, ki vsi po vrsti nasprotujejo (neuresničljivi) zamisli notranjega ministra Mattea Salvinija o ponovnem zapiranju meje.