Fenomen migracije kot priložnost

Območje goriške pokrajine šteje približno 19 tisoč tujih državljanov. Njihovo število je bistveno naraslo v zadnjih desetih letih. Znatno pa se je tudi povečalo število teh, ki se soočajo z raznimi oblikami psiho-socialnih stisk. Tako priča analiza, ki jo je sredi lanskega leta opravil italijanski psihoanalitični institut za socialne raziskave (Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali) iz Rima. Iz raziskav je izšla potreba po jezikovnih in kulturnih posrednikih, pa tudi po usmerjanju migrantov do ustreznih zdravstvenih ustanov in storitev.

Projekt Go Inclusion, ki ga vodi goriška prefektura v sodelovanju z Občino Gradišče in zadrugo Pianeti Diversi, se je rodil prav iz potrebe po boljših storitvah za sprejemanje migrantov, predvsem tistih, ki imajo zdravstvene ali druge psiho-socialne težave. Končni cilj pa je njihovo vključevanje, da lahko postanejo aktivni člani družbe.

Snujejo nov pristop

V uresničitev projekta bodo vložili 400 tisoč evrov evropskih sredstev, ki bodo namenjeni tudi zaposlitvi dodatnega osebja. »Novo osebje bo okrepilo urade prefekture, kvesture, centra za duševno zdravje (CSM)in centra za odvisnosti (Serd) ter Občine Gradišče. Priskočilo bo na pomoč pri premagovanju težav in kritičnih točk, s katerimi se sooča goriški prostor,« je dejala goriška prefektinja Ester Fedullo. Vodilo je želja po izboljšanju pogojev za sprejem migrantov in njihovih splošnih življenjskih razmer. Prefektinja je izpostavila, da je projekt sad skupnega dela različnih institucij, kajti migracijske politike zahtevajo usklajeno sodelovanje in skupne rešitve. Omenila je tudi prizadevanja teritorialnega odbora za priseljence predvsem pri sprejemu mladoletnikov, ugotavljanju njihove starosti in drugih nastanitvenih problemih.

Trenutno se bodo v sklopu projekta Go inclusion osredotočili predvsem na Gradišče in Gorico, v prihodnjih letih pa bi ga radi razširili še na druga območja, je napovedala Fedullo in posebej poudarila občutljivost in pripravljenost Občine Gradišče, ki je pomembno prispevala k spodbujanju projekta.

»To, kar je bilo prej pogosto obravnavano kot breme za lokalne oblasti, mora postati priložnost,« je dejal župan iz Gradišča Alessandro Pagotto in se zahvalil prefekturi, da je občino vključila v projekt. Občina Gradišče ima na svojem območju več sprejemnih struktur za migrante. Pagotto je prepričan, da je sedanji pristop napačen. »Če migrante vključimo v dejavnosti skupnosti, se začnejo počutiti njen del. Razvijejo občutek spoštovanja in pripadnosti, hkrati pa tudi drugačen način razmišljanja, razvijejo več spoštovanja in pozornosti do okolja, v katerem živijo, in do samih sebe. Pa tudi lokalna skupnost, ko jih vidi dejavne in vključene, jih lažje sprejme kot del skupnosti,« je poudaril župan in dodal, da živimo v družbah, ki se vse bolj starajo, zato lahko ti ljudje postanejo tudi priložnost za našo skupnost. »Upam, da bo ta projekt izhodiščna točka za čim boljše upravljanje pojava migracije,« je zaključil.

Vključevanje na razne načine

Kot že omenjeno, so projekt, ki bo trajal poldrugo leto, zasnovali na podlagi podatkov konkretne analize na teritoriju. Projekt namerava podpreti delovanje urada na goriški prefekturi in spremljati sistem sprejemanja migrantov. Zagotovljena bo figura jezikovno-kulturnega posrednika, ki bo na voljo teritorialnim službam, da se olajšata komunikacija in razumevanje različnih potreb migrantov. Projekt vključuje tudi izobraževanje javnih uslužbencev in delavcev socialnega sektorja.

V občinski stavbi v Gradišču, v Ulici Udine, bi odprli okence, kamor se migranti lahko obrnejo in dobijo ustrezne informacije in podporo. Za zahtevnejše primere pa bo na voljo ekipa strokovnjakov. Poleg tega predvideva projekt Go Inclusion še celo vrsto aktivnosti, kot so delavnice, sodelovanja s šolami, vrtnarjenje, dejavnosti urbane regeneracije, ki bi jih izvajali v sodelovanju z društvi in lokalnimi skupnostmi, za spodbujanje aktivne participacije migrantov v krajevnem okolju, kar krepi občutek pripadnosti, samostojnosti in medsebojnega spoštovanja. Vodilno vlogo ima goriška prefektura, ki bo tudi predsedovala novemu medinstitucionalnemu svetu.